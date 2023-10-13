Sexta-feira 13 recheada de baladas e festivais no ES; confira agenda

Festivais
Festa do Peão de Cariacica
Até domingo (15) evento conta com rodeio, música sertaneja, comidas típicas e parque de diversões. A partir das 18h, no Rancho Vista do Moxuara - Rua Ofelino Meireles, 220 - Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 30 Pista Geral (dia livre) e R$ 80 Pista Geral (passaporte todos os dias). Disponíveis no site Zig.tickets.
25° Festival Capixaba de Frutos do Mar
O evento vai até o domingo (15) e conta com pratos típicos e música ao vivo. A programação começa a partir das 13h, e entre os destaques estão os shows da Banda Frequency (20h30) e Grupo Pele Morena (23h). na praça de eventos da Praia da Costa Azul - Av. Dom Helvécio Gomes de Oliveira - Iriri, Anchieta. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
8ª Festival de Camarão e Frutos do Mar
O evento acontece em Conceição da Barra e na programação conta com 30 pratos e petiscos de camarão, além de apresentações culturais e artísticas. Entre os destaques estão os shows da Banda Skoppa (20h) e Sylvinho Blau-blau (23h). No Cais da Barra, em Conceição da Barra. Entrada gratuita. Confira os pratos do festival na matéria completa de HZ.
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival Piúma Gastronomia e Arte
Carne, sushi e frutos do mar estão entre as opções do evento, que acontece até 14 de outubro, além de reunir música, artesanato e empreendedorismo. A programação começa às 18h, e entre os destaques estão o shows de Nino do Val (20h) e Banda OF5 (22h). Na Av. Beira-Mar, na entrada da Ilha do Gambá, Piúma. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
Festival Capixaba de Sorvete
O evento que acontece até 15 de outubro terá degustação de sorvete, recreação infantil e música ao vivo. A programação começa às 10h e entre os destaques está a apresentação musical com Quarteto Zuri (19h). Na Av. Antônio Gil Veloso, Marco da Praia da Costa, na altura da Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Festival de cultura alemã recheado de culinária, bebidas, danças e música. A programação começa às 18h. Entre os destaques estão a apresentação Grupo Pomeranos (19h), show do grupo Cavalinho (22h) e show da banda Comichão (0h). No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
45ª Festa da Polenta
O evento conta com atrações artísticas e musicais, além de comidas típicas. A programação começa às 19h, e entre os destaques estão o show com Dona Fran (22h) e Show com Zomm Boxx (0h). No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Ingressos gratuitos.
19ª Festival de Teatro de Vitória
Até 21 de outubro, acontece o evento que conta com espetáculos em teatros e espaços públicos na Grande Vitória. A programação começa às 20h, com a peça "O pai", que no elenco conta com o ator Fúlvio Stefanini. No teatro da UFES - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos gratuitos. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo. Confira a programação completa no site HZ.
Festas e Baladas
Barra Session
Com as bandas Casaca, Bicho de Pé, Rastaclone e DJ Fabrício Bravim. A partir das 20h, no República da Barra - Av. Vasco Coutinho - Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site Zig.tickets.
Noite dos Solteiros
Com Matheus Emis, Rômulo Arantes, Ravelly e DJ Jota Vianna. A partir das 21h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Puxa Tropa
Com os DJs Bero, Carielo, Perotz, Edin, Tibery. A partir das 22h, no Embrazado Vitória - Rua Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site Zig.tickets.
Baile da Coelho
Com DJs Thalia Coelho, KN de VV, Gabriel Gilles, Fabrini, PH. A partir das 23h, no Degusta Pub - Av. Egar Gonçalves, 6, Campo Grande, Cariacica. Ingressos: Mulheres, R$ 10 até meia-noite, após R$ 20; Homens, R$ 25.
Sexta 13
Com os DJs Led Russo, Angell, Cissa e Beloti e show do grupo Soul di' anno. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Valores não informados.
Pagode
Com Maycon Sarmento, Grupo Primeira Classe e DJ Guilherme Correa. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até às 23h (limitadas até 200 pessoas), após R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista).
Oh Polêmico
Com os DJs Japa, Carla Roberta, Scoob e cantor Felipe Frazão. A partir das 21h, no Gordinho Sambão - Av Mário Lourenço de Souza, Mário Cyprestes, Vitória. Ingressos: Frontstage (R$ 120/ inteira) e ( R$ 60/ meia); Pista ( R$ 60/ inteira) e ( R$ 30/ meia), à venda no site Lebillet.
Sextou BB
Com Rayanne Meira, Eder Araújo e Jeniffer. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Samba Free
Com o grupo Samba Diverso. A partir das 18h, no Defume's Bar - Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada gratuita.
Bora!
Com os DJs Bero, JV de VV, Jess Benevides, 2L de VV, Bruneli e Diego Beats. A partir das 22h, no Club Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Pop B
Com os DJs Arthur Prates, Marilds, Isa Faustini e Tônico. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Os 50 primeiros pagam R$ 15, após R$ 25.
Rock 426
Com as bandas Darlin'Doll e No Class. A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Músicas ao vivo
Samba
Com Thiago Costa. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Encontro Sertanejo
Com Richard Viana, Lilian Ferr e Rickson Maioli. A partir das 20h, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
MPB na Curva
Com Débora Fassarela. A partir das 17h, no Clericot Café - - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Ritmos Variados
Com Diego Lyra. A partir das 20h, no Raiz do Canto - Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. Couvert não informado.
Pop Rock
Com Pelissari. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Ritmos Variados
Com Gislene. A partir das 19h, no Bar do Gil - Rua Humberto Pereira, 297, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert não informado.
Especial
CowParade
Até 15 de outubro será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40,00, por 30 minutos. Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Múltiplos Olhares
A exposição reunirá 22 fotografias produzidas pelos estudantes do Ifes - Campus Viana. Com o intuito de disseminar o conhecimento acerca dos elementos da linguagem fotográfica e explorar as funcionalidades das câmeras dos smartphones, o projeto promoveu uma oficina de fotografia com celular. Até 14 de outubro, no Espaço Cultural Kasa Raiz - Rua São José dos Campos, 38, Marcílio de Noronha, Viana. Visitação: De segunda à quinta, das 17h às 22h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.