Marinha abre mais mil vagas para ver Navio-Veleiro no ES

Navio-Veleiro "Cisne Branco" estará aberto para visitação pública no Porto de Vitória Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil

A alta demanda para visitação ao Navio-Veleiro (NVe) “Cisne Branco", que está atracado no ES, fez com que a Marinha do Brasil abrisse uma nova remessa de ingressos gratuitos. A partir das 14h desta quinta (12), a nova remessa de entradas será disponibilizada na plataforma Sympla (veja o link no fim da matéria). A visitação acontecerá no sábado (14) e domingo (15), das 13h às 17h, no Cais Comercial da Vports (conhecido antigamente como Porto de Vitória), no Centro de Vitória.

O "Cisne Branco" está atracado no porto desde a quarta-feira (11) e seis mil ingressos já haviam sido disponibilizados pela Capitania dos Portos para sua visitação. Vale destacar que o acesso à área portuária somente será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou on-line, no horário específico descrito no convite, e também mediante o cumprimento dos requisitos de segurança (uso de calçado fechado, sem salto).

A EMBARCAÇÃO

Esta não será a primeira vez da embarcação no Estado. Em janeiro de 2021, o veleiro acessou pelo canal da Baía de Vitória, mas a visitação não foi aberta ao público devido ao período de pandemia da Covid-19.

Quatro anos antes, a reportagem de A Gazeta pode visitar o Cisne-Branco. Na época, o tenente Daniel deu detalhes sobre o a importância do veleiro para a frota da Marinha e também em eventos diplomáticos.

Comandado pelo Capitão de Mar e Guerra Sérgio Tadeu Leão Rosário, o veleiro é o terceiro Navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Construído pelo estaleiro Damen Oranjewerf, em Amsterdã, Holanda, e entregue à Marinha em 4 de fevereiro de 2000, ele tem 76 metros de comprimento, 48 metros de altura e 32 velas.

A incorporação à Armada ocorreu em 9 de março de 2000, em Lisboa, às margens do Rio Tejo. É um navio de época, cujo projeto é inspirado nos desenhos de veleiros velozes construídos no final do século XIX, os “Clippers”, a última geração de grandes veleiros que precedeu as embarcações de propulsão a vapor.

*Com informações de Mikaela Mozer

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