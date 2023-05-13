Sábado (13) tem shows de Xande de Pilares, Zé Vaqueiro e Durval Lelys no ES; agenda

Shows
Tá em casa
Com Xande de Pilares, Luuh, Pagode e cia, Sheep e Beleite. A partir das 20h, no Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Festa de Venda Nova
35º Aniversário de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante. A partir das 20h, com DJ Marcela, Rato Ventania e Seus Canalhas, Zé Vaqueiro e Raione. No Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (Polentão) - Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$15 (meia), á venda no site da OnTicket.
Vibe Sessions
O projeto traz o Poesia Acústica, que terá os rappers Chris Mc, Dk47, Jaya Luuck, Budah, Bob do Contra e Ducon como atrações. A partir das 20h, no Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Ingressos: R$ 70 (front stage) e R$ 40 (pista), á venda no site da Le Billet.
Aniversario 10 Anos Trio Maraca
A partir das 17h, no Clube Libanês - R. Alan Munir Helal - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 33, à venda no site da Super Ticket.
60 Anos de São Gabriel da Palha
Cidade comemora 60 anos com festa que terá 26 shows gratuitos de quinta (11) a domingo (14). Neste sábado, a programação começa às 18h30. Destaque para os shows de Durval Lelys e Filipe Fantin. Entrada franca. Veja programação completa aqui.
Feiras e festivais gastronômicos
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90 (com direito a uma cerveja). Veja a lista de pratos e bares participantes aqui.
Feira Sabores da Terra
De quinta (11) a domingo (14), a "Sabores da Terra" receberá mais de 130 expositores de todo o Espírito Santo, com itens à venda a partir de R$ 5. No sábado: Grupo de Danças Folclóricas Alemã Land Der Berge (15h30); Grupo de Reis São Sebastião de Afonso Cláudio (16h); Os Carroceiros (17h); Grupo Tanzerland e Grupo Pommerland (18h); Minitombo da Papa (19h); Grupo de Danças Folclóricas Frau Karolin (19h30); e Luciano Daré & Lara Marinato (20h). A partir das 14h, na Praça do Papa. Entrada gratuita. Confira mais informações aqui.
Sabores e Canções
Até 14 de maio, o circuito de 15 restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade realizam o 3º Sabores e Canções. Os espaços servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local. Veja a lista de pratos e restaurantes aqui.
Restaurant Week
Até hoje, em 32 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, 28 restaurantes participam do evento, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa. Veja a lista de pratos e restaurantes aqui.
Festas e baladas
E-Motions
Com Trampsta e Juicce. A partir das 22h, no Casa Hitz - R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (camarote meia) e R$ 40 (pista meia), à venda no site da Super Ticket.
Festa Dye
Com Cariello, Lukao, Perotz, Dodo, 2L de Vila Velha, Koreia, Jotta F e Tibery. A partir das 22h, no Privilege Vitoria - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Baile da Pink
Com Edin, Junin da BR, Kn de Vila Velha, Bimbão e Monia Lombardi. A partir das 23h, na Pink Elephant vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 140 (Espaço Monster inteira) e R$ 100 (Pink Fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Movimento Cultural Prainha Vive
Com Bella Mattar e Anderson Ventura. A partir das 16h, na Pracinha da banca, na Prainha em Vila Velha. Gratuito.
Alien Superstar
Com Djs Rene, Ronalda Bonekety, Phi, Lua Alice, Pabluxu e Amon. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Os 20 primeiros pagam R$ 10, após R$ 20 a noite toda.
Perdida na Selva
Festa promete agitar o sábado com muita música e drinks. A partir das 17h. A Selva - Centro de Vitória - Rua 7 de Setembro, 493, Vitória. Ingressos: R$ 30 na portaria.
Fuzuê
Fluente promete muito pop, funk e electropop para você dançar a noite inteira. A partir das 22h. Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos : R$ 40 a noite toda.
Bolt 7 Anos
Sábado é dia de celebrar os 7 anos do Bolt com Edu Castelo. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 a noite toda.
Pop Zona
Muito Pop com Djs Igor Secate, Lara Lestrange, Pc Junior, Gabriel Oc e David Becy. A partir das 22h no Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 30 primeiros, após R$ 25 a noite toda.
Pop & Brasilidades
Clericot Cafe convida Regina Araujo para agitar a noite. Local aberto das 7h à 0h. Show das 17h às 21h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Balada Sertaneja
Com Thiago Couto e Daniel Lube. A partir das 19h, no Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada para mulheres liberada até às 22h, após R$ 20 a noite toda.
Emo Fest - 2° Edição
Com banda Sodalita (RJ) e Lu Nogueira (ES), a partir das 20h. Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica Vila Velha. Ingressos: R$ 40 á venda no site do Club do Ingresso.
Nos embalos dos anos 80 e 90
Com Banda Blacksete e Robinho Dj. A partir das 21h, na Sede Social do Bairro Praia das Gaivotas - Vila Velha. Ingressos: R$ 30, á venda no site da On Ticket.
Pagode, sertanejo e rodas de samba
Pagonejo
Com Frazão, Dione e Thiago e Dj Thalia Coelho. A partir das 20h, no Boteco do Junior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Cavalgada Aniversário do Deley Boiadeiro
Cavalgada em comemoração ao Aniversário do Deley Boiadeiro, com Banda 100 Parea, Ricardinho Rayane, Styllos do Forró, Forró Regaço, Allan Carvalho, Sandra e Kauan e Jesse Lopes. A partir das 20h, no Centro de Eventos Eclipse - R. Ártico - Porto Dourado, Serra - ES. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Roda de Samba Jr
Com SambaJr e Promessas 027. A partir das 17h, no Mãe Joana - R. Italina Pereira Motta, 400 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Tardezinha do K@rlin
Com SambaADM, Leo Lima, Douglas Richa e Dj Ghili. A partir das 17h, no Toca da Rota - Av. Angelo Preti, 65 - Centro, Santa Teresa. Ingressos: R$ 60, à venda no site da Super Ticket.
Bistrô .45
Feijoada com Lilian Lomeu, a partir das 11h. Couvert R$19,90. Feijoada (prato individual) por R$49,90. Informações (27) 2233-5555. Endereço: Av. José Moreira Martins Rato, 400 - Bairro de Fátima, Serra.
Boteco Boa Praça Vitória
Às 14h, Pagode do Leley. Couvert: R$11,90. Ás 19h30, Matheus Laureano. Couvert: R$11,90. Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES.
Casa de Bamba Vix
Com Gustavo Heimadan, Anderson Xuxinha e Manel Fogo teremos muito samba, axé e MPB. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória. Valores de entrada não informados.
Gordinho Praia do Canto
Com Samba Jr, Koisa Nossa e Dj Guilherme Correa. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até às 21h.
Resenha do Canto 27
Com D'Bem com a Vida, Allan Vieira e Dj Baduh. A partir das 19h. Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 (até 21h) e R$ 20 (após 21h), sujeito à alteração.
Eventos em shoppings
Som no Praia
Som no Praia Show ao vivo com Lu Barraque. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: das 13h às 15h. Gratuito
Show no Mestre
Show ao vivo com Amaro Lima. Horário: a partir das 20h Local: Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Entrada: Gratuito
Show ao vivo com Rodrigo Balla
Show acontece no Shopping Moxuara, Praça de Alimentação. Horário: a partir das 19h. Evento Gratuito.
Exposição
Exposição "Meu Mundo Com Blocos"
Primeira exibição de Davi de Oliveira, um artista de 14 anos autista. Na mostra, é possível conferir esculturas em peças de brinquedo coloridas que mostram a visão do jovem sobre o mundo. Onde: na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro Histórico de Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábado, das 10h às 14h. Entrada franca. Até 20 de maio.
Exposição Projeto Tamar
Exposição com réplicas e esculturas das espécies de tartarugas encontradas no Brasil, até o dia 31/05. Local: Shopping Moxuara, piso l3 Horário: de acordo com horário de funcionamento do Shopping. Evento Gratuito.
Para a criançada
Hot Wheels Prova Aceita
Espaço inspirado nos famosos carrinhos da Hot Wheels. Com Games, Pista Hot Wheels, Escorregador Inflável, Pula Pula, Caixa de Areia, Cama de Gato, Piscina de Bolinhas, Pista de Competição e um cenário instagramável para as famílias tirarem fotos divertidas. Onde: Na Praça Central do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 por 30 minutos, à venda no site Sympla.
Playground 3 Palavrinhas
Espaço inspirado num dos maiores fenômenos do segmento infantil, o 3 Palavrinhas. Com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kid play com obstáculos. Onde: no Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h / domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: R$ 50,00 (para 50 minutos) - Para cada minutos excedido será cobrado R$ 1,00 o minuto.