Sábado (13) tem shows de Xande de Pilares, Zé Vaqueiro e Durval Lelys no ES; agenda

Primeira exibição de Davi de Oliveira, um artista de 14 anos autista. Na mostra, é possível conferir esculturas em peças de brinquedo coloridas que mostram a visão do jovem sobre o mundo. Onde: na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro Histórico de Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábado, das 10h às 14h. Entrada franca. Até 20 de maio.