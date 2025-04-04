É nesta sexta (4): Grupo Revelação, Macucos e circuito de cerveja no ES

Especial
Palestra com Rita Von Hunty e Thiagson
O que é? Rita Von Hunty e Thiagson se encontram para um diálogo que promete desvendar as complexas relações entre cultura, sociedade e identidade brasileira. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Local: Praça dos Pescadores, Nova Almeida.
Festival de Outono de Linhares
O que é? Linhares vai celebrar a chegada do outono com programação gratuita na Praça 22 de Agosto. O cantor André Maximo abre as atividades no palco. Logo após, tem Camerata Sesi promovendo um espetáculo em frente à Igrejinha Velha. Mais tarde, tem grupo STM e, fechando a noite, a tão aguardada atração nacional, o Grupo Revelação. Entrada gratuita. Data: de 3 a 5 de abril. Horário: a partir das 17h30 (na quinta). Local: Praça 22 de Agosto. Endereço: Rua Conceição, 170, Centro de Linhares. Veja a matéria completa de HZ.
8ª Puxadinho Moxuara
O que é? Evento gratuito contará com cinco artistas locais e diversas opções gastronômicas e atrações para crianças. Programação: sexta-feira - abertura do evento a partir das 17h. Show da banda Macucos às 21h. Data: 4,5,6 de abril. Horário: sexta a partir das 17h até às 0h; sábado e domingo a partir das 15h até às 0h. Entrada gratuita. Local: na Arena Moxuara no estacionamento do G7. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Restaurant Week
O que é? Evento gastronômico com 56 restaurantes da Grande Vitória, com menus de entrada + prato principal + sobremesa. Os cardápios variam de R$ 54,90 a R$ 109. Data: de 27 de março a 27 de abril. Veja a reportagem completa de HZ.
Aracruz Botecos
O que é? Aracruz é palco de mais uma edição do festival Aracruz Botecos, com entrada gratuita, para comemorar seu aniversário de 177 anos. Programação: abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias (15h), Nando Moura (samba e pagode) (17h), Engesamba (samba e pagode) (19h), Paula Cassaro (sertanejo) (21h). Entrada: gratuita. Local: Parque de Exposições de Aracruz. Endereço: Rua Jurandir Peruchi, bairro Planalto, Aracruz. Veja a matéria completa de HZ.
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal
O que é? Abertura 18h, dicas do sommelier (19h), Juliano Saint (20h), Marcelo Ribeiro (22h), Encerramento (0h). Com shows de artistas locais e opções de gastronomia e artesanato, o evento terá mais de 30 estilos diferentes de cerveja, da popular Pilsen às também conhecidas IPA, Red Ale e Stout. Ingressos: entrada gratuita. Endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos, 589, Centro, São Mateus. Veja a matéria completa de HZ.
Festival I Love Coffee
O que é? O circuito gastronômico I Love Coffee chega à sua 5ª edição trazendo novas combinações e sabores irresistíveis para os amantes da bebida. Treze estabelecimentos oferecerão combos exclusivos, que incluem uma bebida com acompanhamento, pelo valor único de R$ 24,90. Data: Até 6 de abril. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Cine Marapé
O que é? A iniciativa é uma novidade para o cinema regional, trazendo uma proposta ambientalista que inclui atividades ecológicas, debates sobre sustentabilidade, além de mostras e um festival de curtas-metragens com o mesmo foco. As produções exibidas no evento foram criadas pelos alunos do nono ano das escolas municipais. Durante a programação, logo após as exibições, haverá apresentações de música regional. Data: 4 e 5 de abril. Horário: 19h. Local: Praça Central de Atílio Vivácqua, em frente à Rodoviária.
Festas e baladas
Diosa
O que é? Reggaeton, Latin Pop, Hispanic Pop e Perreo. Horário: a partir das 23h. Entrada: 50 primeiros entram de graça até às 0h, após R$ 25. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
I am The Samba
O que é? Samba Jr. e Pagode e Cia. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 23h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Dano Sarrada
O que é? Pop BR, batidas tropicais e remixes com Well, Brunic, Nand, Cadu e Jxxse. Horário: a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram grátis até 0h. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Sambão
O que é? Leqamba, Curtição, Gabriel Pratti e DJ Fabrício V. Abertura: 21h. Entrada gratuita: até 23h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Selvaokê
O que é? Karaokê e apresentação da cantora Luiza Dutra. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Música ao vivo
Som na Sexta
O que é? Som na Sexta é um projeto de extensão que promove encontros musicais com bate-papo do público com o intérprete sobre as peças e os compositores apresentados. A décima edição é dedicada à apresentação de obras para violão interpretadas pelo compositor, guitarrista, violonista, professor de música e pesquisador acadêmico Victor Polo. Horário: a partir das 18h. Entrada gratuita. Local: Instituto Marlin Azul. Endereço: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570, Jardim da Penha
Especial Cazuza
O que é? Especial Cazuza com Cadu Caruzo, abertura especial Pitty com Magioni, DJ Junior Wise. Couvert: R$ 15. Horário: a partir das 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Fernanda Fontes
O que é? Fernanda Fontes no Masterplace Mall. Quando: todas as sextas-feiras do mês de abril. Horário: 18h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.
Pub 426
O que é? Com Ubando, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de Luiza Dutra, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Grupo Melembá
O que é? Grupo Melembá toca samba de raiz e choro, na Casa de Bamba. Couvert: divulgado no Instagram do estabelecimento. Horário: a partir das 18h, show às 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Samba D’Alê
O que é? Samba com Grupo Três Elementos, no Enredo Botequim. Horário: casa aberta a partir das 17h, música ao vivo a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Série Jovens Pianistas Capixabas
O que é? Série Jovens Pianistas Capixabas e Betinho Barcellos Septeto. Horário: a partir das 19h. Entrada gratuita Evento ao ar livre. Recomendado levar cadeira de praia. Local: Parque da Prainha.
Cinema
Mostra Cinemática
O que é? Questionando o especismo que coloca o ser humano no centro da narrativa e os demais seres como cenário, recurso ou metáfora, a sessão Sencientes expõe nossos olhares hierárquicos sobre a alteridade. Filmes: Corpo-Contato (14h), O Sol Queimou a Lama (16h20), Eu Já Não Sou O Que Foram Os Meus Irmãos (18h), Cidade;Campo (20h). Entrada: gratuita com retirada de ingressos pelo site Lets Events ou na bilheteria. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal voltou! Com atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposição
Pele abissal
O que é? “Pele abissal” apresenta esculturas, instalações, performances, fotografias e vídeos que discutem temas como corpo e natureza. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30, e aos sábados das, 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
No Palco da História: Memórias dos Festivais
O que é? A exposição “No Palco da História: Memórias dos Festivais” chegou para contar a trajetória dos festivais de música no Brasil, de 1965 ao início dos anos 1980. Período de visitação: 19 de março a 18 de abril de 2025. Horário de visitação: 09h às 16h | Segunda a Sexta-feira. Local: Biblioteca e Centro Cultural “Carlos Correia de Loyola”. Endereço: Avenida Guarapari, s/n, Valparaíso, Serra.
Cronotopias
O que é? Exposição Cronotopias, de Suzana Queiroga. Período expositivo: 20 de março a 30 de maio. Local: Matias Brotas. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória.
Lições de Escultura
O que é? Exposição "Lições de Escultura". Período: de 19 de março a 22 de junho de 2025. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Exposição Projeto Tamar
O que é? Exposição Projeto Tamar. Data: 04/04 a 22/04. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 12h às 21h. Visitação gratuita. Local: Shopping Mestre Álvaro, Passarela de Pedestres (Piso L3).
Exposição Internacional Coletiva de Arte Naif
O que é? Exposição “Convento da Penha- artes nas alturas”. Exposição vai até 31 de maio de 2025. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Prainha de Vila Velha, na Pousada VilaZinha. Curadoria: Ângela Gomes.
Diversão
Xperience
O que é? Exposição interativa gratuita, e inédita no Estado une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: 1º a 30 de abril de 2025. Local: Praça de Eventos, Piso (L1) - Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O que é? O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: até 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Praça de Eventos, piso L2. Ingressos: a partir de R$40 por 30 minutos.
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