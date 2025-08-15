Sextou!

BaianaSystem, Duquesa, Porchat e Chininha: o que fazer nesta sexta (15)

Festival Movimento Cidade promete shows gratuitos com atrações nacionais; Dia ainda conta com Resenha da Chácara Flora e festival de vinhos

Isadora Lima

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:46

Shows Cantata de Bach Teatro Sesi convida o público para uma imersão no universo da música sacra, sob a regência de Sanny Souza, a Camerata Sesi e o Coro Vox interpretam três obras marcantes do repertório coral-orquestral. Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia solidária), pelo Sympla. Horário: 19h30. Local: Teatro Sesi Jardim da Penha. Endereço: Rua Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória



Festival Movimento Cidade Festival agita a Prainha desta sexta (15) a domingo (17). Hoje com shows de Trio Mocotó (a partir das 17h), Ada Koffi e Duquesa (a partir das 20h), BaianaSystem (a partir das 22h), entre outras atrações. Abertura dos portões: 17h. Local: Parque da Prainha, Vila Velha. Entrada: 1kg de alimento não perecível. Veja matéria completa de HZ.



Histórias do Porchat Fábio Porchat apresenta seu stand-up de despedida nesta sexta-feira (15), às 19h, no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória. Ingressos: custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) para plateia e mezanino, e R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) para o balcão. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Veja matéria completa de HZ.



Chininha no Gordinho Sambão Chininha se apresenta nesta sexta-feira (15), às 21h, no Gordinho Sambão, em Vitória. Ingressos: R$ 30, pelo Le Billet. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Antônio Pinto de Aguiar, Vitória.



Resenha da Chácara Flora A 2ª Resenha da Chácara Flora acontece na sexta (15), das 21h à 1h, no Jardim Limoeiro, na Serra, com open bar, open food e shows de Donato Fontana e da dupla Zé Felipe & Romário. No cardápio, culinária mexicana, árabe e roda de boteco, acompanhadas de cerveja, chope, vinho, vodka com energético, sucos, refrigerantes e água. Horário: das 21h à 1h. Entrada: R$ 200 (open bar + open food), à venda no Blueticket. Local: Chácara Flora. Endereço: Jardim Limoeiro, Serra.



Especial Feira de Turismo Rural do Espírito Santo (RuralturES) A Feira convida visitantes a mergulharem em vivências que valorizam a cultura local, a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades rurais capixabas. Data: de 14 a 17 de agosto. Entrada: Gratuita. Horários: q uinta a sábado: 13h às 22h. Domingo: 10h às 18h. Local: Distrito Turístico de Pindobas, Venda Nova do Imigrante. Veja matéria completa de HZ.



Festival do Pastel e Caldo de Cana O evento reúne as três mais famosas pastelarias locais, que ficam às margens da BR-101: Califórnia, Parada Ibiraçu e Rota 101. Ao todo, o cardápio de pastéis contará com mais de 30 versões da iguaria, salgadas e doces, produzidas também com massas de cores variadas. Horário: a partir das 18h (praça de alimentação), Show com Marcos Bifão (20h), Show com Paula Cassaro (22h). Data: de 14 a 16 de agosto. Local: Parque de exposições de Ibiraçu. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.



Iriri Vinhos e Abraços Neste fim de semana, o charmoso balneário de Iriri, em Anchieta, será palco da quarta edição do evento Iriri Vinhos e Abraços, que reúne gastronomia e música à beira-mar, com mais de 30 opções de vinhos. Data: 15 e 17 de agosto. Horário: a partir das 17h. Entrada: gratuita. Local: nova área de eventos na Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta. Veja a matéria completa de HZ.



Festa e baladas NAV Com DJ Karolla, Irmãs de Pau e ÀTTØØXXÁ. Ingressos: R$ 80, pelo Sympla. Abertura dos portões: 23h. Local: Quadra da Mug. Endereço: Rua Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha.



I am The Samba Samba Jr, Pagode & Cia e DJ Scoob. Horário: 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até ás 23h.



Pagode do Andin O Pagode do Andin agita o Mãe Joana nesta sexta (15), às 19h, com apresentações de Andin Soares, Felipe Brava e Romarinho. Horário: a partir das 19h. Entrada: gratuita até às 21h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória.



Démodé A festa Démodé agita a pista da Selva, em Vitória, nesta sexta (15), com muito vinil, groove e brasilidade ao som de DJ Renato Vervloet, DJ Maholic e DJ Cabelo. Entrada: gratuita até 23h30; após, R$ 20 (só entrada) ou R$ 50 (revertido em consumo). Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.



Música ao vivo Jeferson Passamani e Jardel Sanfoneiro Nesta sexta (15), a dupla Jeferson Passamani e Jardel Sanfoneiro comanda o palco do happy hour no Masterplace, a partir das 18h, com um repertório recheado de clássicos da música sertaneja e muito forró. Horário: às 18h. Entrada: gratuita. Local: Masterplace Mall. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.



Tributo a Ozzy Osbourne O Correia Music Bar recebe nesta sexta (15), às 22h, o Tributo a Ozzy Osbourne com as bandas Black Sheep, interpretando Ozzy Osbourne e Black Sabbath, e High Voltage, em tributo ao AC/DC. Os 50 primeiros não pagam entrada e ganham uma cerveja artesanal; dose dupla de caipirinha até as 23h. Horário: sexta (15), às 22h. Entrada: gratuita para os 50 primeiros. Local: Correia Music Bar. Endereço: Av. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.



Forrózin Retrô O Brizz recebe nesta sexta (15), às 18h, o Forrózin Retrô com Bruno (Havengar), Higore (Marua) e Rafael (Forró Raiz), além do DJ Zappie. Couvert: R$ 20 a partir das 19h. Horário: às 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.



Teatro O Show tem que Continuar O espetáculo “O Show Tem Que Continuar” será apresentado na quinta-feira (15), às 20h, no Cult Espaço Cultural, reunindo jovens artistas que recriam cenas e memórias para mostrar que a arte não acaba com o fim — ela recomeça do outro lado da cortina. Horário: às 20h. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no Sympla. Local: Palacio da Cultural Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.



Exposições Arte Africana: Máscaras e Esculturas A mostra, representativa da arte tradicional africana, é composta de peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, que em cerca de vinte anos reuniu um amplo acervo de máscaras, estatuetas, entre outros objetos de uso cotidiano e ritualístico. Data: 14 de agosto a 17 de outubro. Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Localização: Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.



Aves de Caetés De 15 de agosto a 15 de setembro, o Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação é gratuita. Visitação: segunda a sábado: 10 às 22h. Domingo: 9 às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.



Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Quebra-mapa: Dimensões do Recomeço Mostra com obras de 7 artistas capixabas. Entrada : gratuita. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória.



Quem Tem Medo de Bicho Pau? Os visitantes podem conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento, até 17 de agosto. Horário: terça a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 15h. Local: Galeria Gabinete, novo espaço de exposição no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.



Arte Africana: Máscaras e Esculturas A mostra, representativa da arte tradicional africana, é composta de peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, que em cerca de vinte anos reuniu um amplo acervo de máscaras, estatuetas, entre outros objetos de uso cotidiano e ritualístico. Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Cine Metrópolis, na Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.



Diversão WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.



Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).



Happy On Ice Patinação Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Parque do Unicórnio Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, das 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.



Arena Space Tron Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.



