Como manter a casa em ordem durante as férias das crianças

Com o início das férias escolares, surge um desafio para os pais: como manter a organização em dia enquanto os filhos passam mais tempo em casa?
Para entreter as crianças, os pais "se viram nos 30" e transformam a casa em um local de diversão. Mas essa bagunça toda pode sair do controle.
“Sempre tem aquela preocupação, quando as férias escolares estão chegando, em como manter a casa organizada e permitir a brincadeira das crianças ao mesmo tempo”, comenta a Arquiteta Patricia Miranda.
A boa notícia é que, entre brinquedos espalhados, sujeira inesperada e uma agenda cheia, é possível sim encontrar meios que ajudem na tarefa essencial de manter os itens nos seus devidos lugares.
A arquiteta Patricia Miranda compartilha algumas dicas práticas:
Espaços multiuso inteligentes
Em primeiro lugar, ela fala sobre a importância de pensar e criar espaços multiusos, explicando como é a funcionalidade desse tipo de projeto. Para a arquiteta: “O espaço multifuncional é uma área que vai conseguir atender diferentes necessidades”.
Miranda explica ser essencial considerar as possibilidades dos móveis com espaços de armazenamento embutido, como gavetas, nichos ou prateleiras, que ajudam a manter os brinquedos organizados e ao alcance das crianças.
“Você pode ter um espaço com uma mesa para desenhar e ao mesmo tempo caixas e baús para guardar os brinquedos. Aquela mesa que foi usada para desenho, futuramente pode ser usada também para alguma outra brincadeira. A ideia é pensar no uso que o espaço vai ter para poder colocar os móveis que vão atender esses diferentes usos”, acrescenta.
Zonas de atividades
O segundo ponto destacado pela profissional é sobre estabelecer zonas de atividades distintas em ambientes compartilhados. “A separação de locais para as atividades é como se você criasse cantinhos para cada uma delas. Inclusive, esse conceito é utilizado em algumas escolas na Itália”, diz.
A definição de horários para estudo e brincadeiras não apenas oferece uma estrutura saudável para o desenvolvimento infantil, mas também maximiza o potencial de aprendizado e diversão. "Ao valorizar um espaço multiuso, onde as crianças podem explorar seu lado criativo enquanto se dedicam aos estudos, estamos não apenas fomentando a disciplina, mas também incentivando a imaginação e a flexibilidade", detalha.
Por fim, ela ressalta que a ideia é favorecer a autonomia das crianças, onde elas podem escolher qual cantinho brincar naquele momento.
Envolvimento das crianças
A última dica é envolver as crianças na arrumação da casa e não deixá-las de lado. Patricia, além de arquiteta, também é mãe. Para ela é fundamental envolver as crianças nas tarefas de organização e limpeza.
"Faça delas parte do processo, praticando, desde cedo, o hábito de guardar os brinquedos e contribuir com a realização de pequenas tarefas. Isso não só ajuda a manter a casa arrumada, como também promove o senso de responsabilidade”, diz.
Ela ainda dá a dica de que a organização pode até virar brincadeira. “Quem sabe fazer uma gincana? Pensar em ‘quem guarda mais rápido’... tudo isso é bom para as crianças entenderem que pode brincar mas, depois, o espaço deve ser organizado”.
"A arquitetura trata muito da vida. A gente precisa entender algumas coisas que vão além da arquitetura, por exemplo, a rotina, que se adequa a cada família. Com relação às crianças, a rotina é algo que ajuda elas a aprenderem."
*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Karine Nobre.