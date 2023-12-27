Como limpar e organizar a casa para as festas de final de ano

A dica é dividir as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado, assim como voltar as coisas para o lugar correto logo depois de utilizadas Crédito: Freepik

Dezembro é, praticamente, sinônimo de confraternização e de férias para muitas famílias. Com uma agenda cheia de eventos, crianças de férias em casa, manter a ordem da casa pode ser um desafio na reta final de 2023. Então, utilizar de dicas e produtos que possam manter os ambientes arrumados é fundamental para virar 2024 com tudo organizado.

A especialista, influenciadora do lar e parceira da Bettanin, Mônica Loureiro, divide o processo de limpeza em duas etapas. A primeira pode ser feita já na primeira quinzena do mês, sendo aquela mais pesada e minuciosa em vidros, paredes, pisos, banheiros etc. Depois, o que pode ser feito é a manutenção desses ambientes.

“Hoje em dia, a dona de casa é muito privilegiada porque temos produtos e ferramentas que ajudam nesses processos. O pano de microfibra, por exemplo, dispensa até o uso de produtos para a limpeza de espelhos, porque sozinho ele consegue remover manchas dessas superfícies”, destaca.

Outra dica importante, de acordo com o profissional de organização e produtividade Salvador Corrêa Neto, é dividir as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado, assim como voltar as coisas para o lugar correto logo depois de utilizadas.

“Para que a casa fique organizada, é importante que cada um que mora nela, entenda o seu papel e sejam uma equipe. Saber onde todas as coisas estão e para onde elas devem voltar é a chave para dias mais leves. Parece besteira, mas faz toda diferença”, recomenda.

Confira algumas dicas que podem ajudar a mante sua casa limpa: