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Tudo em ordem

Como limpar e organizar a casa para as festas de final de ano

Para manter a casa arrumada e começar 2024 com o pé direito, ouvimos alguns especialistas em organização para dar algumas dicas de como deixar as coisas em ordem

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 15:32

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

27 dez 2023 às 15:32
A dica é dividir as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado, assim como voltar as coisas para o lugar correto logo depois de utilizadas.
A dica é dividir as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado, assim como voltar as coisas para o lugar correto logo depois de utilizadas Crédito: Freepik
Dezembro é, praticamente, sinônimo de confraternização e de férias para muitas famílias. Com uma agenda cheia de eventos, crianças de férias em casa, manter a ordem da casa pode ser um desafio na reta final de 2023. Então, utilizar de dicas e produtos que possam manter os ambientes arrumados é fundamental para virar 2024 com tudo organizado.
A especialista, influenciadora do lar e parceira da Bettanin, Mônica Loureiro, divide o processo de limpeza em duas etapas. A primeira pode ser feita já na primeira quinzena do mês, sendo aquela mais pesada e minuciosa em vidros, paredes, pisos, banheiros etc. Depois, o que pode ser feito é a manutenção desses ambientes.
“Hoje em dia, a dona de casa é muito privilegiada porque temos produtos e ferramentas que ajudam nesses processos. O pano de microfibra, por exemplo, dispensa até o uso de produtos para a limpeza de espelhos, porque sozinho ele consegue remover manchas dessas superfícies”, destaca.
Outra dica importante, de acordo com o profissional de organização e produtividade Salvador Corrêa Neto, é dividir as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado, assim como voltar as coisas para o lugar correto logo depois de utilizadas.
“Para que a casa fique organizada, é importante que cada um que mora nela, entenda o seu papel e sejam uma equipe. Saber onde todas as coisas estão e para onde elas devem voltar é a chave para dias mais leves. Parece besteira, mas faz toda diferença”, recomenda.
Confira algumas dicas que podem ajudar a mante sua casa limpa:

01

Rolos adesivos

Entre os principais produtos de limpeza, Mônica Loureiro recomenda a utilização de rolos adesivos com formatos anatômicos que podem ser utilizados para limpeza de pelos, cabelo e poeira.

02

Mop

Os famosos mops também são uma mão na roda na limpeza de pisos e, inclusive, podem ser usados durante as festas já que são práticos e evitam o uso de panos molhados, por exemplo. Loureiro destaca que essa agilidade permite que, em caso de bebidas derramadas, os mops podem resolver o problema.

03

Volte com as coisas para o lugar

Usou, guardou. Esse deve ser o mantra do final de ano para evitar que as coisas se percam durante as festas de final de ano.

04

Não deixe acumular

Além disso, é importante não deixar nada acumular para que o trabalho não fique muito complicado com o fim das confraternizações. Salvador Corrêa afirma que não deixar a louça para o dia seguinte ou a mesa com sobras de comida pode trazer um conforto visual e impedir que você comece o dia de mau humor.

05

Divida as tarefas

“Devemos lembrar que o fim de ano traz um astral nostálgico, familiar e é um momento em que devemos vibrar positivamente e evitar desentendimentos. Divida as tarefas entre as pessoas que moram na casa, para que ninguém fique sobrecarregado e saiba onde todas as coisas estão e para onde elas devem voltar é a chave para dias mais leves”, finaliza Corrêa.

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