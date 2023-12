Como limpar e organizar a casa para as festas de final de ano

Para manter a casa arrumada e começar 2024 com o pé direito, ouvimos alguns especialistas em organização para dar algumas dicas de como deixar as coisas em ordem

Dezembro é, praticamente, sinônimo de confraternização e de férias para muitas famílias. Com uma agenda cheia de eventos, crianças de férias em casa, manter a ordem da casa pode ser um desafio na reta final de 2023. Então, utilizar de dicas e produtos que possam manter os ambientes arrumados é fundamental para virar 2024 com tudo organizado.

A especialista, influenciadora do lar e parceira da Bettanin, Mônica Loureiro, divide o processo de limpeza em duas etapas. A primeira pode ser feita já na primeira quinzena do mês, sendo aquela mais pesada e minuciosa em vidros, paredes, pisos, banheiros etc. Depois, o que pode ser feito é a manutenção desses ambientes.