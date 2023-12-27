Como limpar e organizar a casa para as festas de final de ano

Dezembro é, praticamente, sinônimo de confraternização e de férias para muitas famílias. Com uma agenda cheia de eventos, crianças de férias em casa, manter a ordem da casa pode ser um desafio na reta final de 2023. Então, utilizar de dicas e produtos que possam manter os ambientes arrumados é fundamental para virar 2024 com tudo organizado.
A especialista, influenciadora do lar e parceira da Bettanin, Mônica Loureiro, divide o processo de limpeza em duas etapas. A primeira pode ser feita já na primeira quinzena do mês, sendo aquela mais pesada e minuciosa em vidros, paredes, pisos, banheiros etc. Depois, o que pode ser feito é a manutenção desses ambientes.
“Hoje em dia, a dona de casa é muito privilegiada porque temos produtos e ferramentas que ajudam nesses processos. O pano de microfibra, por exemplo, dispensa até o uso de produtos para a limpeza de espelhos, porque sozinho ele consegue remover manchas dessas superfícies”, destaca.
Outra dica importante, de acordo com o profissional de organização e produtividade Salvador Corrêa Neto, é dividir as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado, assim como voltar as coisas para o lugar correto logo depois de utilizadas.
“Para que a casa fique organizada, é importante que cada um que mora nela, entenda o seu papel e sejam uma equipe. Saber onde todas as coisas estão e para onde elas devem voltar é a chave para dias mais leves. Parece besteira, mas faz toda diferença”, recomenda.
Confira algumas dicas que podem ajudar a mante sua casa limpa:
01
Rolos adesivos
Entre os principais produtos de limpeza, Mônica Loureiro recomenda a utilização de rolos adesivos com formatos anatômicos que podem ser utilizados para limpeza de pelos, cabelo e poeira.
02
Mop
Os famosos mops também são uma mão na roda na limpeza de pisos e, inclusive, podem ser usados durante as festas já que são práticos e evitam o uso de panos molhados, por exemplo. Loureiro destaca que essa agilidade permite que, em caso de bebidas derramadas, os mops podem resolver o problema.
03
Volte com as coisas para o lugar
Usou, guardou. Esse deve ser o mantra do final de ano para evitar que as coisas se percam durante as festas de final de ano.
04
Não deixe acumular
Além disso, é importante não deixar nada acumular para que o trabalho não fique muito complicado com o fim das confraternizações. Salvador Corrêa afirma que não deixar a louça para o dia seguinte ou a mesa com sobras de comida pode trazer um conforto visual e impedir que você comece o dia de mau humor.
05
Divida as tarefas
“Devemos lembrar que o fim de ano traz um astral nostálgico, familiar e é um momento em que devemos vibrar positivamente e evitar desentendimentos. Divida as tarefas entre as pessoas que moram na casa, para que ninguém fique sobrecarregado e saiba onde todas as coisas estão e para onde elas devem voltar é a chave para dias mais leves”, finaliza Corrêa.