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Banho ideal

Confira 5 dicas para escolher o chuveiro ideal

Tchau preguiça, tchau sujeira. Banho é bom demais, principalmente quando acertamos na escolha do chuveiro. Veja o que levar em consideração

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 16:53

Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 

11 dez 2023 às 16:53
Como escolher o chuveiro ideal
O modelo de chuveiro pode impactar diretamente na qualidade do banho Crédito: Freepik
A hora do banho pode ser um momento relaxante e prazeroso e isso depende de um item essencial, o chuveiro. Com opções a gás, elétrica e até de aquecimento por energia solar, pode ser bem difícil escolher o melhor chuveiro para atender as necessidades de cada consumidor.
Além do sistema de aquecimento, ainda existem detalhes como tamanho do banheiro, orçamento, material e a instalação adequada. Por isso, preparamos uma lista com cinco dicas para escolher o chuveiro perfeito para você.

01

Avalie seu orçamento

Antes de pensar em modelos cromados ou brancos, grandes ou pequenos, é preciso delimitar quanto você pretende investir em um chuveiro. “A diversidade de opções abrange chuveiros elétricos com preços que variam de R$ 39,90 a R$ 799,90, permitindo que os clientes encontrem a combinação perfeita entre funcionalidade e orçamento”, conta Matheus Borba Ramos, gerente de produto, Leroy Merlin Brasil.

02

Crie prioridades

Liste suas preferencias na hora do banho. Se você é do time que prefere banhos mais relaxantes, pode optar por um modelo a gás. Agora, quem prefere um banho mais rápido, pode gostar mais de um chuveiro elétrico. A potência do jato também vai interferir na escolha do modelo.

03

Fique atento à voltagem

O erro mais comum ao escolher um chuveiro é não levar em conta a voltagem da corrente elétrica. “É muito importante que o consumidor leve em conta o tipo de fiação elétrica existente na casa ou no apartamento, porque isso vai a compra de um chuveiro. Ele também precisa levar em consideração a coluna d'água, em relação a caixa d'água até o chuveiro, porque isso também vai influenciar.”, explica o gerente da Duar Luan Santa Clara

04

Pense na limpeza e durabilidade

No mercado existem modelos feitos de plástico e de aço inox. Os de plástico costumam ser mais baratos e têm boa durabilidade, vários formatos e até modelos mais recentes, com vários níveis de aquecimento. Já os modelos em aço inox possuem uma duração maior, porém têm um custo mais alto. Esse tipo também tem como características ser mais higiênico e aguentar temperaturas mais altas sem apresentar deformações.

05

Pesquise marcas

É sempre bom pesquisar a reputação da marca, ver comentários dos consumidores para evitar futuras dores de cabeça. Verifique também se o produto possui o selo de aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além disso, também é importante verificar se o fabricante ou a loja onde você efetuar a compra apresenta uma garantia para o produto.
JESSICA COUTINHO é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

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