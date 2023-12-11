Confira 5 dicas para escolher o chuveiro ideal

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Avalie seu orçamento

Antes de pensar em modelos cromados ou brancos, grandes ou pequenos, é preciso delimitar quanto você pretende investir em um chuveiro. “A diversidade de opções abrange chuveiros elétricos com preços que variam de R$ 39,90 a R$ 799,90, permitindo que os clientes encontrem a combinação perfeita entre funcionalidade e orçamento”, conta Matheus Borba Ramos, gerente de produto, Leroy Merlin Brasil.

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Crie prioridades

Liste suas preferencias na hora do banho. Se você é do time que prefere banhos mais relaxantes, pode optar por um modelo a gás. Agora, quem prefere um banho mais rápido, pode gostar mais de um chuveiro elétrico. A potência do jato também vai interferir na escolha do modelo.

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Fique atento à voltagem

O erro mais comum ao escolher um chuveiro é não levar em conta a voltagem da corrente elétrica. “É muito importante que o consumidor leve em conta o tipo de fiação elétrica existente na casa ou no apartamento, porque isso vai a compra de um chuveiro. Ele também precisa levar em consideração a coluna d'água, em relação a caixa d'água até o chuveiro, porque isso também vai influenciar.”, explica o gerente da Duar Luan Santa Clara

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Pense na limpeza e durabilidade

No mercado existem modelos feitos de plástico e de aço inox. Os de plástico costumam ser mais baratos e têm boa durabilidade, vários formatos e até modelos mais recentes, com vários níveis de aquecimento. Já os modelos em aço inox possuem uma duração maior, porém têm um custo mais alto. Esse tipo também tem como características ser mais higiênico e aguentar temperaturas mais altas sem apresentar deformações.

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