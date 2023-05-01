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Made In ES

Construtora do ES mantém espírito de colaboração com foco no cliente

Javé Construtora confia na integração entre todos os setores em busca de ideias para proporcionar os melhores empreendimentos do mercado

Publicado em 

01 mai 2023 às 09:46

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 09:46

Orla de Vila Velha é alvo de projetos imobiliários voltados para o mercado de alto padrão
Orla de Vila Velha é alvo de projetos imobiliários voltados para o merado de alto padrão Crédito: Pedro Cabral/ Divulgação
Por trás de grandes negócios, existem lideranças focadas no desenvolvimento empresarial da própria marca, o que, consequentemente, contribui para o crescimento econômico do mercado capixaba. O segredo para esse sucesso está em atuações colaborativas de executivos que procuram dar espaço ao corpo de colaboradores para emitirem opiniões e ideias capazes de favorecer a todos.
Um exemplo desse modelo de gestão pode ser encontrado na Javé Construtora. Há 15 anos no mercado, a empresa tem desenvolvido soluções administrativas para manter a integração entre todos os setores, em busca dos melhores empreendimentos e do bom atendimento ao cliente.
Quem explica mais sobre esses processos é o diretor Comercial, Financeiro e Jurídico da Javé, Diego Freire. Na construtora há dois anos e meio, o profissional conta que chegou à empresa em um momento de transição dos modelos de gestão e conseguiu identificar demandas por uma nova rotina jurídica.

Com a elaboração de um setor especializado, foi possível dinamizar alguns protocolos e tornar as relações burocráticas entre os documentos que envolvem o processo de compra de um imóvel bem mais organizadas e diretas.
Ainda de acordo com Freire, apesar da pandemia, a Javé conseguiu conquistar resultados muito positivos. A expectativa é de novos lançamentos na Praia da Costa, em Itapuã e no Parque das Castanheiras, todos em Vila Velha, para os próximos meses, incluindo um condomínio horizontal.
“Temos uma liderança bem contributiva e damos espaço para que nossos funcionários atuem lado a lado para gerar melhorias contínuas. Por isso, como parte da rotina, realizamos muitas reuniões para acompanhamento de novos projetos, assim como os que temos em andamento atualmente. Buscamos um feedback contínuo da equipe para que esses projetos sejam sempre referência em qualidade e mais rentáveis”, destaca o diretor.
Diego Freire, diretor Comercial, Financeiro e Jurídico
Diego Freire, diretor comercial: "Buscamos um feedback contínuo da equipe para que esses projetos sejam sempre referência em qualidade" Crédito: Gilberto Moulin/ Divulgação
Principalmente, porque os empreendimentos da Javé são elaborados e incorporados pela empresa. O que significa que todo o processo de escolha de planta e da tipologia e o desenvolvimento da construção é feito pela construtora.
Dessa forma, a missão da empresa é melhorar ainda mais a visão de mercado com os novos projetos e continuar investindo em modelos de gestão que amplifiquem esses resultados. Isso porque a Javé acredita em administrações conjuntas, pautadas no relacionamento próximo entre diferentes áreas de uma mesma empresa, assim como uma relação mais amigável e íntima com o cliente.
“Meu plano como gestor é fazer sempre mais com menos e entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Queremos otimizar ainda mais nossos processos e aumentar o nosso catálogo com produtos incomparáveis, em regiões bem localizadas e com o acabamento que torna a Javé uma referência atualmente”, finaliza Diego Freire.

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