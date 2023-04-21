Construtora investe no prazer de viver em apartamentos luxuosos

O mais recente lançamento da Grand é o Una Residence, que será o prédio mais alto de Vitória Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Inovação constante é uma das metas da Grand Construtora, segundo o diretor-presidente da empresa, Rodrigo Barbosa. Focado em prédios residenciais luxuosos, o gestor investe na adoção de ideias diferenciadas, que busca até fora do país, e no aperfeiçoamento da construção.

Comandando a construtora junto com outros quatro sócios, o diretor afirma que, mais do que o luxo, o propósito é tornar a moradia um lugar prazeroso.

A Grand Construtora é a idealizadora do Taj Home Resort, que está em construção no Jockey de Itaparica, em Vila Velha, e terá a torre mais alta do Estado, com 50 andares e 158 metros de altura.

Erguido em um espaço de 30 mil metros quadrados e inspirado na arquitetura luxuosa e disruptiva de Dubai, o empreendimento surpreende pela grandiosidade. Chamado de lunático no início, Rodrigo conta que passou a ser tratado como visionário, quando as vendas começaram a se concretizar.

“Trabalhamos muito e estamos constantemente buscando novas ideias. Pago empresas para entender a necessidade do ser humano de hoje. Por exemplo, iremos fazer o primeiro prédio que não tem parede externa de alvenaria, nem de pastilha . Será todo de vidro, o que é uma inovação no Estado”, adianta.

A experiência é extensa. Economista, graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Barbosa atuou por pouco tempo na área de formação. Logo mudou para o ramo da construção civil, onde está há 25 anos, sendo nove à frente da Grand.

Rodrigo Barbosa, diretor-presidente da Grand Construtora, conta que passou a ser tratado como visionário, quando as vendas começaram a se concretizar. Crédito: Cloves Louzada

O mais recente lançamento é o Una Residence, em Vitória. Será o prédio mais alto da Capital capixaba, com 37 andares e 124 apartamentos, além de contar com academia e piscina com borda infinita no 35º andar.

Ciente de que a moradia passou a ser vista de outra forma pelas famílias, a partir da pandemia da Covid-19, Rodrigo destaca que a Grand já estava atenta a esse novo conceito, no desenho de seus prédios. Ele cita o home office dentro do apartamento e também a opção de coworking, na área comum.

Em relação à gestão de pessoas, Barbosa gosta de se cercar de bons profissionais e trabalhar com eles por anos. “Gestão de pessoas é igual a um cálculo estrutural. É preciso sempre dar sustentabilidade à empresa. Eu, sozinho, não vou a lugar nenhum. Por isso, é importante encontrar as pessoas adequadas e desenvolvê-las dentro da empresa”, comenta.

Sobre as perspectivas para o futuro, Rodrigo conta que um terceiro projeto já está sendo desenvolvido e não descarta expandir a atuação da construtora para outros Estados.