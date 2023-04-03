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Mudança

Made in ES: Inteligência Artificial é tema de painel para o mercado

Lançado em 2021 pela Rede Gazeta, movimento promove seu primeiro painel pensando nas transformações do setor produtivo

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 10:03

Caroline Mauri

Caroline Mauri

Publicado em 

03 abr 2023 às 10:03
Made in ES
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, durante o lançamento do do movimento Made In ES, em 2021 Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois de duas temporadas de um programa especial na TV Gazeta e uma página exclusiva e com muito conteúdo em A Gazeta, o Made in ES chega agora com seu primeiro evento de debate. O movimento, lançado em 2021 pela Rede Gazeta com o objetivo de valorizar o empreendedor capixaba e reforçar a qualidade do que é produzido no nosso Estado, promove na próxima terça (04) o painel "Inteligência Artificial: A transformação mundial que vai mudar a forma de produzir e contratar", na sede da empresa, em Vitória.
Com mediação do colunista de economia e negócios de A Gazeta, Abdo Filho, quem vai conversar sobre o tema é o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço; a pesquisadora Ph.D. e pós-doutoranda em Neurociência e Inovação, pela UFMG, e doutora e mestre em Inovação e Competitividade, pela FGV, Solange Mata Machado; e o CTIO do Grupo Águia Branca, Janc Lage. A apresentação do evento fica por conta da jornalista e influenciadora Gabi Manganeli.
"A busca pelo reconhecimento nacional e internacional dos produtos e serviços de excelência produzidos em solo capixaba é uma bandeira antiga de todos nós. Os esforços conjuntos vão deixando para trás, dia após dia, a impressão equivocada de que só cabe ao nosso Estado o papel de coadjuvante no cenário nacional", destaca o diretor-geral da Rede, Marcello Moraes.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

Uma grande frente do projeto desde o início, a produção de conteúdo desta vez está concentrada na Revista Made in ES, que será lançada no evento. Nos formatos impresso e digital, a publicação tem como foco as competências e estratégias que lideranças capixabas têm usado para cativar seus funcionários, gerando produtividade e, consequentemente, ganho para o Espírito Santo. Com 116 páginas, o especial produzido pelo Estúdio Gazeta traz também um panorama de alguns setores, como indústria, agro, comércio, serviços e construção. O conteúdo tabém será compartilhado na página especial agazeta.com.br/madeines.
"O Made in ES foi idealizado, em 2021, como uma forma da Rede Gazeta incentivar o consumo de produtos locais em um momento de retomada da economia capixaba após a pandemia. O movimento foi tão positivo que, em 2022, tivemos uma segunda temporada e acreditamos que há oportunidade de vir mais por aí. Temos excelentes produções aqui no nosso Estado, com repercussão até internacional, e queremos contribuir para que alcancem cada vem mais espaço no dia a dia do consumidor", afirma o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

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