Estado com talento natural para se conectar a outros países

Vports, antiga Codesa, vai fazer investimentos para a melhoria da estrutura do Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um vasto litoral, com mais de 400 quilômetros de extensão. Não é à toa que o Espírito Santo conquistou a vocação para atuar no mercado exterior, levando mercadorias brutas e acabadas produzidas em território local para o mundo inteiro.

Apesar desse talento natural para o setor logístico, o Estado, no entanto, precisa destravar megaprojetos portuários e ferroviários para expandir o trabalho de transporte de cargas e depender menos de commodities, como café, minério de ferro, petróleo e gás.

Essas mercadorias foram responsáveis por derrubar em 6,78% as vendas do Estado para fora do país em 2022. Somente com o minério, houve retração de 18,56% no ano. Os semifaturados de ligas de aço tiveram contração de 60,34% e os grãos de café, 12,33%.

O Estado quer abrir caminhos para também escoar mais produtos, como soja e outros grãos, principalmente os do Centro-Oeste brasileiro. Isso tudo depende, no entanto, de obras.

Levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) mostra que, até 2026, o Estado deve receber aproximadamente R$ 15 bilhões em investimentos para transporte de cargas por meios marítimo, rodoviário e ferroviário.

Além da promessa de instalação de novos portos na costa capixaba, complexos já maduros também vão investir com foco em transformar o território local em referência logística.

R$ 15 bilhões É o investimento que o Estado deve receber para melhorias no transporte de cargas por meios marítimo, rodoviário e ferroviário, até 2026

Um dos principais investimentos no Estado será feito pela Quadra Capital, proprietária da Vports, antiga Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e concessionária do Porto de Vitória até 2057.

Além de melhorar a infraestrutura, a empresa — a primeira desse setor privatizada no país — vai aportar R$ 55 milhões na recuperação estrutural de todo o complexo portuário.

Outros R$ 34 milhões serão aplicados na recuperação dos berços dos terminais Peiú e de São Torquato e mais de R$ 270 milhões na modernização do canal de acesso. Também serão destinados R$ 10 milhões como contrapartida na reforma de armazéns e em melhorias urbanas no acesso.

R$ 55 milhões É o valor que será investido pela Vports na recuperação estrutural de seu complexo portuário

Além das mudanças para melhorar o fluxo portuário, a nova operadora também está buscando novos contratos. Já firmou o primeiro após a privatização com a empresa TechnipFMC, por um prazo de cinco anos e meio para a Base de Vitória.

Nesse novo contrato, com o acréscimo de área negociada, a capacidade de produção do local será duplicada, reforçando o potencial do Porto de Vitória como uma estratégia para suporte ao setor de óleo e gás.