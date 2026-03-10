Tecnologia

“Executivos precisam entender IA para tomar decisões estratégicas”, diz diretor de dados da Oracle na América Latina

Especialista afirma que inteligência artificial deixou de ser pauta técnica e passou a influenciar diretamente as decisões de negócio nas empresas

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:13

Denis Fernandes, diretor de Dados e IA da Oracle para a América Latina, falou sobre o papel da IA na estratégia das empresas durante o Conecta.CEO. Crédito: Tatiana Ronchi

A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito às áreas de tecnologia e passou a integrar o centro das decisões estratégicas das empresas. Esse foi o principal recado da palestra do diretor de Dados e Inteligência Artificial da Oracle para a América Latina, Denis Fernandes, durante a quarta edição do Conecta.CEO, realizada nesta terça-feira (10), em Vitória.

O encontro marcou também a inauguração da nova sede do hub de inovação Base27, agora integrada à Fucape Business School, reunindo executivos para discutir os impactos da inteligência artificial e da transformação digital nos negócios.

Para o executivo, o avanço acelerado das tecnologias baseadas em dados exige uma mudança na forma como líderes empresariais lidam com inovação.

“A inovação vai acontecer de qualquer forma. A diferença está em quão rápido as empresas aprendem a lidar com ela. Quanto antes os executivos entenderem como a inteligência artificial impacta o negócio, mais rápido conseguem gerar valor com ela”, afirmou.

Durante a palestra, Fernandes destacou que a adoção de inteligência artificial já vem transformando processos em diferentes setores, da indústria ao atendimento ao cliente, e que muitas empresas ainda estão apenas começando a explorar esse potencial.

Segundo ele, um dos erros mais comuns é tratar a IA como uma ferramenta isolada, sem conexão com os dados e com a estratégia do negócio. “Estamos caminhando para uma realidade em que a inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de consulta e passa a atuar como um assistente ativo dentro das empresas”, afirmou.

Liderança e estratégia

O evento também promoveu o painel “Quando a tecnologia vira estratégia: o papel do executivo na liderança da transformação digital da IA nos negócios”, que discutiu como CEOs e lideranças precisam assumir protagonismo na adoção dessas tecnologias.

Para a CEO do Base27, Michele Janovik, o objetivo do Conecta.CEO é aproximar executivos das discussões sobre transformação digital. “A tecnologia avança muito rápido, e os executivos precisam entender por que investir nela e qual é o impacto estratégico para o negócio. Nosso objetivo é ajudar essas lideranças a fazer essa conexão entre inovação e tomada de decisão”, afirmou.

Segundo ela, o evento também reflete um novo momento do hub de inovação, com foco em fortalecer a conexão entre empresas, startups e centros de pesquisa.

“Queremos ser um parceiro estratégico na jornada de transformação das empresas. Isso passa por aproximar empresários do ecossistema de tecnologia, startups e centros de pesquisa”, disse.

