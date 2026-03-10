Home
>
Inovação
>
“Executivos precisam entender IA para tomar decisões estratégicas”, diz diretor de dados da Oracle na América Latina

“Executivos precisam entender IA para tomar decisões estratégicas”, diz diretor de dados da Oracle na América Latina

Especialista afirma que inteligência artificial deixou de ser pauta técnica e passou a influenciar diretamente as decisões de negócio nas empresas

Leticia Fortaleza

[email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:13

Denis Fernandes, diretor de Dados e IA da Oracle para a América Latina, falou sobre o papel da IA na estratégia das empresas durante o Conecta.CEO. Crédito: Tatiana Ronchi

A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito às áreas de tecnologia e passou a integrar o centro das decisões estratégicas das empresas. Esse foi o principal recado da palestra do diretor de Dados e Inteligência Artificial da Oracle para a América Latina, Denis Fernandes, durante a quarta edição do Conecta.CEO, realizada nesta terça-feira (10), em Vitória.

Recomendado para você

Programas nacionais oferecem crédito, financiamento e oportunidades de aceleração para negócios tecnológicos e criativos

Empreendedores e startups têm novas portas abertas com editais de fomento à inovação

Empresa de tecnologia busca levar soluções desenvolvidas no Espírito Santo para mercados do continente asiático

Startup capixaba anuncia expansão internacional e abertura de filial em Dubai

Cursos online gratuitos são opção para quem quer começar o ano com novas habilidades, confira as oportunidades abertas

Quer mudar de rota em 2026? Veja cursos gratuitos para se destacar no mercado

O encontro marcou também a inauguração da nova sede do hub de inovação Base27, agora integrada à Fucape Business School, reunindo executivos para discutir os impactos da inteligência artificial e da transformação digital nos negócios.

Para o executivo, o avanço acelerado das tecnologias baseadas em dados exige uma mudança na forma como líderes empresariais lidam com inovação.

“A inovação vai acontecer de qualquer forma. A diferença está em quão rápido as empresas aprendem a lidar com ela. Quanto antes os executivos entenderem como a inteligência artificial impacta o negócio, mais rápido conseguem gerar valor com ela”, afirmou.

Durante a palestra, Fernandes destacou que a adoção de inteligência artificial já vem transformando processos em diferentes setores, da indústria ao atendimento ao cliente, e que muitas empresas ainda estão apenas começando a explorar esse potencial.

Segundo ele, um dos erros mais comuns é tratar a IA como uma ferramenta isolada, sem conexão com os dados e com a estratégia do negócio. “Estamos caminhando para uma realidade em que a inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de consulta e passa a atuar como um assistente ativo dentro das empresas”, afirmou.

Liderança e estratégia

O evento também promoveu o painel “Quando a tecnologia vira estratégia: o papel do executivo na liderança da transformação digital da IA nos negócios”, que discutiu como CEOs e lideranças precisam assumir protagonismo na adoção dessas tecnologias.

Para a CEO do Base27, Michele Janovik, o objetivo do Conecta.CEO é aproximar executivos das discussões sobre transformação digital. “A tecnologia avança muito rápido, e os executivos precisam entender por que investir nela e qual é o impacto estratégico para o negócio. Nosso objetivo é ajudar essas lideranças a fazer essa conexão entre inovação e tomada de decisão”, afirmou.

Segundo ela, o evento também reflete um novo momento do hub de inovação, com foco em fortalecer a conexão entre empresas, startups e centros de pesquisa.

“Queremos ser um parceiro estratégico na jornada de transformação das empresas. Isso passa por aproximar empresários do ecossistema de tecnologia, startups e centros de pesquisa”, disse.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

empresas Microsoft Inteligência Artificial Fucape

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais