Vasco sai na frente, tropeça no 'Dinizismo' e Grêmio arranca empate

Time cruz-maltino cria mais, inaugura o placar com Lucas Freitas já no segundo tempo, mas vê equipe tricolor buscar igualdade na reta final com Gustavo Martins

Publicado em 19 de julho de 2025 às 20:35

O vascaino Vegetti lamenta o empate na partida entre Vasco da Gama x Gremio, pela decima quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol - Serie A, realizada no estadio de Sao Januario, neste sabado (19). Crédito: (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Vasco e Grêmio fizeram um jogo movimentado -com defesa quase em cima da linha, bolas na trave e gol anulado- e ficaram no empate em 1 a 1, em São Januário, neste sábado (19), pelo Brasileiro. O resultado ampliou as contestações das torcidas sobre as equipes, que têm jogos decisivos na Sul-Americana durante a semana. Após o duelo, vaias da torcida e gritos de "vergonha, time sem vergonha" na Colina. >

O time da casa abriu o placar com Lucas Freitas, já no segundo tempo, mas o Tricolor gaúcho chegou ao empate com Gustavo Martins, em lance que o Cruz-Maltino tinha o domínio, mas falhou na troca de passes na saída da bola.>

Com o resultado, o Cruz-Maltino foi a 14 pontos e ainda se vê próximo à zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho, por outro lado, foi a 17 e obteve um respiro no torneio.>

O Vasco volta a campo na terça-feira, contra o Independiente del Valle, em São Januário, pelo playoff da Sul-Americana. A equipe de Fernando Diniz perdeu o jogo de ida por 4 a 0.>

O Grêmio vai atuar na quarta, também pelo playoff da Sul-Americana. O time de Mano Menezes recebe o Alianza Lima, após derrota por 2 a 0 no primeiro encontro.>

Como foi o jogo

Protesto e vaias. A torcida do Vasco levou faixas de protesto com dizeres como "elenco caro e sem resultado" e "respeitem o Vasco e sua torcida". Após o apito inicial, o zagueiro João Victor foi bastante vaiado. Após a derrota para o Independiente del Valle, ele teria debochado de torcedores que reclamam com jogadores, ainda no Equador. Ainda antes dos 10 minutos, após um lance de perigo do Grêmio, os cruz-maltinos cantaram: "Não é mole, não. Obrigação é ganhar no Caldeirão".>

Posse de bola x efetividade. O Vasco tinha mais a posse de bola, mas falhava no último terço do campo e pouco assustava Tigo Volpi. O Grêmio, por outro lado, apostava nas saídas em velocidade, aproveitou as falhas defensivas do adversário e fez Léo Jardim trabalhar — o goleiro cruz-maltino defendeu uma cabeçada Braithwaite quase em cima da linha.>

Gol anulado, reclamação e trave. O Vasco balançou a rede aos 34 minutos do 1º tempo, quando Hugo Moura aproveitou sobra na área depois de confusão na área. O gol foi anulado depois de análise do VAR. A arbitragem considerou que Vegetti, impedido, atrapalhou Wagner Leonardo na jogada. Minutos depois, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou uma falta para o Vasco em lance que David tinha vantagem e sairia na cara de Volpi, o que gerou muita reclamação. Vegetti ainda carimbou a trave em lance posterior.>

Mudanças logo de cara. O Vasco buscou manter a postura com a qual terminou o primeiro tempo e "empurrou" o Grêmio O técnico Mano Menezes, como resposta, fez duas substituições ainda aos 8 minutos, com as entradas de Franco Cristaldo na vaga de Alex Santana e Cristian Pavón na de Cristian Olivera. As alterações, porém, não mudaram o panorama em campo.>

Agora, valeu! O time de Fernando Diniz manteve a pressão e abriu o placar com Lucas Freitas, após novo bate e rebate na área. Desta vez, porém, o gol foi validado. O Vasco buscou uma "blitz" para ampliar e fez Volpi trabalhar.>

Vasco falha e Grêmio não perdoa. O time cruz-maltino, com a bola dominada, foi tentar sair jogando no estilo "dinizismo", mas uma sequências de falhas e uma falta cometiva por João Victor fez o Grêmio colocar todo mundo na área. Bola para lá, bola para cá, Gustavo Martins surgiu nas costas da defesa para empatar. Logo depois, André Henrique quase fez um golaço.>

Pressão final. O Vasco foi para o tudo ou nada nos minutos finais, mas parou em Volpi e na falta de pontaria dos jogadores.>

Lances importantes>

Quase! Aos 11 minutos do 1º tempo, Edenilson cobrou escanteio, Alysson desviou e Braithwaite apareceu nas costas da defesa para cabecear. Léo Jardim espalmou quase em cima da linha.>

Espalmou. Aos 19 minutos do 1º tempo, Cristian Oliveira carregou da esquerda para o meio e finalizou da intermediária. Léo Jardim espalmou no ângulo direito.>

Gol anulado. Aos 34 minutos do 1º tempo, teve bate e rebate na área após cobrança de falta do Vasco e a bola sobrou para Hugo Moura, que balançou a rede. Após análise no VAR, a arbitragem entendeu que Vegetti, impedido no momento que a bola foi para a área, atrapalhou Wagner Leonardo no lance.>

Na trave. Aos 48 minutos do 1º tempo, Nuno Moreira bateu rasteiro e a bola sobrou para Vegetti. O "Pirata" dominou, chutou cruzado e carimbou a trave direita de Volpi.>

Perdeu. Aos 51 minutos do 1º tempo, Nuno Moreira cobrou falta para a área e João Victor, sem marcação, cabeceou para fora.>

1x0. Aos 18 minutos do 2º tempo, Nuno Moreira cobrou escanteio da esquerda, Alysson raspou a cabeça na bola no meio da área, e ela sobrou na segunda trave para Lucas Freitas. O zagueiro dominou, bateu e abriu o placar.>

1x1. Aos 36 minutos do 2º tempo, o sistema defensivo do Vasco falhou e cometeu falta. Na cobrança, a bola sobrou para Pavón, que levantou na área Gustavo Martins cabeceou para empatar.>

Quase. Aos 37 minutos do 2º tempo, André Henrique foi lançado no campo de ataque, percebeu Léo Jardim adiantado e finalizou de fora da área. A bola carimbou o travessão.>

