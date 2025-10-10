Torcedor mirim do ES conta como foi viver dia especial e conhecer jogadores do Vasco

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15:33
Vascaíno de coração, Gabriel Archanjo Jordão, de 13 anos, ganhou um presente de Dia das Crianças antecipado. Na partida contra o Cruzeiro, no último dia 27 de setembro, o torcedor mirim realizou o sonho de não só visitar o estádio de São Januário pela primeira vez, mas também ver o Cruz-Maltino vencer o jogo, e ter uma experiência única ao conhecer o vestiário, o staff e os jogadores do Vasco da Gama. Gabriel conversou com a reportagem de A Gazeta Esportes e lembrou do dia que ficou na memória.
Gabriel Archanjo JordãoTorcedor vascaíno
Gabriel, natural de Cachoeiro de Itapemirim, foi receber os jogadores na Colina Histórica antes da partida, quando conheceu e recebeu o autógrafo do técnico Fenando Diniz, que logo associou à cidade do garoto com a terra natal do Rei Roberto Carlos e. Neste momento, o diretor da Vasco TV, Mário Vassalo, notou o torcedor e o levou para as dependências do estádio para uma entrevista para o canal do clube. A partir daí que o sonho do jovem vascaíno começou a se realizar.
"Depois disso fui para onde os jogadores dão autógrafo. Fiquei lá, peguei a autógrafo de bastante gente, e logo depois disso eu subi para poder ver o jogo. E fui muito agraciado com o gol do Rayan e do PH, que, por sinal, estão jogando muito, né? Esse momento para mim foi bem marcante, bem emocionante. E foi tudo completo. Um dia que vai ficar na memória para sempre", disse Gabriel.
Segundo Juliana, mãe do torcedor, dias antes da viagem, o seu noivo, que também é vascaíno e conhece alguns integrantes do clube, realizou um contato manifestando o desejo de Gabriel de visitar São Januário e a possibilidade de conhecer os jogadores, mas não imaginava que a experiência seria da forma como foi.
"Fomos recebidos por todos com muita alegria e carinho. Gabriel teve acesso aos jogadores, recebeu autógrafos e uma palhinha com os jogadores muito importante. Eu olhava só para o Gabriel e via uma explosão de sentimentos, mas ainda faltava o principal que era o jogo. Fomos para o jogo, para o Caldeirão, e eu acho que só quem vai consegue entender a torcida, o ambiente, a paixão que os torcedores têm com o time.", disse Juliana.
Gabriel ainda teve acesso ao campo no final do jogo e depois teve a oportunidade de entregar uma lembrança para alguns atletas, como os atacantes Vegetti e Rayan, além do meia e ídolo cruz-maltino Phillipe Coutinho. "Eu, como mãe atípica, além das dificuldades, eu faço o impossível para realizar os sonhos do Gabriel. E foi muito gratificante a recepção de todos, a oportunidade que o Gabriel teve, e espero, peço muito a Deus, para conseguir proporcionar mais momentos iguais a esse", concluiu a mãe, emocionada.
Gabriel Fernandes, de 13 anos, visita vestiário do Vasco e conhece jogadores
