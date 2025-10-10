Dia das Crianças

Torcedor mirim do ES conta como foi viver dia especial e conhecer jogadores do Vasco

Gabriel Fernandes, de 13 anos, visitou o vestiário, ganhou autógrafos e tirou fotos com as estrelas do time do coração

Vinícius Lima

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15:33

Vascaíno de coração, Gabriel Archanjo Jordão, de 13 anos, ganhou um presente de Dia das Crianças antecipado. Na partida contra o Cruzeiro, no último dia 27 de setembro, o torcedor mirim realizou o sonho de não só visitar o estádio de São Januário pela primeira vez, mas também ver o Cruz-Maltino vencer o jogo, e ter uma experiência única ao conhecer o vestiário, o staff e os jogadores do Vasco da Gama. Gabriel conversou com a reportagem de A Gazeta Esportes e lembrou do dia que ficou na memória.

Sou vascaíno de coração desde o dia que eu nasci e vou morrer sendo. Eu tive a oportunidade de realizar meu grande sonho de poder acompanhar o Vasco no nosso caldeirão, mas esse sonho foi muito além do que eu imaginava Gabriel Archanjo Jordão Torcedor vascaíno

Gabriel, natural de Cachoeiro de Itapemirim, foi receber os jogadores na Colina Histórica antes da partida, quando conheceu e recebeu o autógrafo do técnico Fenando Diniz, que logo associou à cidade do garoto com a terra natal do Rei Roberto Carlos e. Neste momento, o diretor da Vasco TV, Mário Vassalo, notou o torcedor e o levou para as dependências do estádio para uma entrevista para o canal do clube. A partir daí que o sonho do jovem vascaíno começou a se realizar.

"Depois disso fui para onde os jogadores dão autógrafo. Fiquei lá, peguei a autógrafo de bastante gente, e logo depois disso eu subi para poder ver o jogo. E fui muito agraciado com o gol do Rayan e do PH, que, por sinal, estão jogando muito, né? Esse momento para mim foi bem marcante, bem emocionante. E foi tudo completo. Um dia que vai ficar na memória para sempre", disse Gabriel.

Gabriel Fernandes, de 13 anos, visita vestiário do Vasco e conhece jogadores Crédito: Arquivo pessoal

Segundo Juliana, mãe do torcedor, dias antes da viagem, o seu noivo, que também é vascaíno e conhece alguns integrantes do clube, realizou um contato manifestando o desejo de Gabriel de visitar São Januário e a possibilidade de conhecer os jogadores, mas não imaginava que a experiência seria da forma como foi.



"Fomos recebidos por todos com muita alegria e carinho. Gabriel teve acesso aos jogadores, recebeu autógrafos e uma palhinha com os jogadores muito importante. Eu olhava só para o Gabriel e via uma explosão de sentimentos, mas ainda faltava o principal que era o jogo. Fomos para o jogo, para o Caldeirão, e eu acho que só quem vai consegue entender a torcida, o ambiente, a paixão que os torcedores têm com o time.", disse Juliana.

Gabriel ainda teve acesso ao campo no final do jogo e depois teve a oportunidade de entregar uma lembrança para alguns atletas, como os atacantes Vegetti e Rayan, além do meia e ídolo cruz-maltino Phillipe Coutinho. "Eu, como mãe atípica, além das dificuldades, eu faço o impossível para realizar os sonhos do Gabriel. E foi muito gratificante a recepção de todos, a oportunidade que o Gabriel teve, e espero, peço muito a Deus, para conseguir proporcionar mais momentos iguais a esse", concluiu a mãe, emocionada.

Gabriel Fernandes, de 13 anos, visita vestiário do Vasco e conhece jogadores 1 de 9

