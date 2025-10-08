Home
>
Futebol
>
Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

O entendimento foi o de que o jovem agiu de maneira imprudente e prejudicou o time nos dois cartões amarelos recebidos.

BRUNO BRAZ

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:08

Wallace Yan marcou o gol de empate do Flamengo com o LA FC
Wallace Yan, atacante do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Expulso pouco tempo depois de entrar em campo na derrota para o Bahia por 1 a 0, no último domingo, Wallace Yan será multado pelo Flamengo.

Recomendado para você

O entendimento foi o de que o jovem agiu de maneira imprudente e prejudicou o time nos dois cartões amarelos recebidos.

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

O árbitro Davi Lacerda também é gerente de uma serralheria no Espírito Santo, sua principal fonte de renda

'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz capixaba

Henrique Devens, do Tobol FC, levantou a taça da Copa do Cazaquistão neste final de semana

Capixaba conquista terceiro título no futebol europeu e vai disputar a Liga Europa

O entendimento foi o de que o jovem agiu de maneira imprudente e prejudicou o time nos dois cartões amarelos recebidos. O primeiro foi dado por reclamação com o quarto árbitro. O segundo por acertar uma cotovelada no rosto do lateral direito Gilberto, do Tricolor.

Há uma cartilha disciplinar para os jogadores rubro-negros e a punição será estabelecida baseada nela. A informação inicial pela decisão de multá-lo foi do "O Globo" e confirmada pelo UOL.

Wallace Yan será chamado para uma conversa com o técnico Filipe Luís e o diretor de futebol, José Boto. O atacante é aguardado na reapresentação do elenco nesta terça-feira (07), no Ninho do Urubu.

Leia mais

Imagem - 'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz capixaba

'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz capixaba

Imagem - Rodrygo volta confiante à seleção! "Entregar minha melhor versão"

Rodrygo volta confiante à seleção! "Entregar minha melhor versão"

Imagem - Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide

Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais