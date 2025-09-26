Home
Semifinais da Libertadores 2025: veja datas e chaveamento

A final será em jogo único, no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru

Estadão Conteúdo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:20

Taça da Libertadores será disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã
Taça da Libertadores será disputada no dia 29 de novembro Crédito: Conmebol/Divulgação

Os últimos semifinalistas da Copa Libertadores foram definidos nesta quinta-feira (26). Agora, Racing, Palmeiras, LDU e Flamengo se preparam para os confrontos de ida, que serão realizados entre 21 e 23 de outubro.

A final será em jogo único, no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru

As partidas de volta acontecem na semana seguinte, entre 28 e 30 de outubro. Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos. A final será em jogo único, no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

O Racing foi o primeiro a garantir a vaga, ao vencer o Vélez Sarsfield por 1 a 0, no Estádio Presidente Perón, em Córdoba, na Argentina. Em seguida, o Palmeiras eliminou o River Plate com uma vitória por 3 a 1, no Allianz Parque.

Já nesta quinta-feira, a LDU garantiu a classificação ao derrotar o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi. Por fim, o Flamengo completou o grupo dos semifinalistas depois de superar o Estudiantes por 4 a 2 nos pênaltis, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Com os resultados, o chaveamento das semifinais ficou definido: LDU enfrenta o Palmeiras, enquanto Racing enfrenta o Flamengo.

  • Semifinais da Libertadores 

  • LDU x Palmeiras 
  • Flamengo x Racing 

  • Jogos de ida: entre 21 e 23 de outubro 
  • Jogos de volta: entre 28 e 30 de outubro

  • *Palmeiras e Racing decidem em casa.

