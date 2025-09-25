Home
Fifa anuncia os mascotes da Copa do Mundo de 2026

Sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, a competição terá três mascotes diferentes, representados por animais típicos de cada um dos países.

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:48

Os mascotes da Copa do Mundo de 2026
Crédito: FIFA

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (25) os nomes e as imagens dos mascotes da Copa do Mundo de 2026. Sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, a competição terá três mascotes diferentes, representados por animais típicos de cada um dos países.

Os Estados Unidos serão representados pela águia batizada de Clutch, enquanto o Canadá terá como mascote o alce Maple. Já o México terá como mascote a onça-pintada Zayu. "Os três mascotes são fundamentais para a atmosfera incrível e divertida que estamos criando para este torneio revolucionário", declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O dirigente acrescentou que os mascotes serão personagens de um jogo de videogame, que será lançado pela entidade em 2026. A tradição dos mascotes na Copa do Mundo começou em 1966, na Inglaterra, com o leão Willie. Na Copa de 2014, no Brasil, o mascote escolhido foi o tatu-bola Fuleco.

A próxima Copa do Mundo tem início programado para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com a final no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

