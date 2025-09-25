Videocast

#Zona Mista #45: Flamengo joga a vida na Libertadores e Vasco respira no Brasileirão

Em duelo que vale vaga na semifinal da Libertadores, o Rubro-Negro encara o Estudiantes, na Argentina. E pelo Brasileirão, o Gigante da Colina venceu o Bahia de virada

O Zona Mista #45 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (25), ao vivo no YouTube de A Gazeta, a partir das 14h, com as previsões para Estudiantes x Flamengo e análise dda classificação do Palmeiras na Libertadores. Os desempenhos de Fluminense e Atlético-MG também estão na pauta do videocast, assim como a vitória do Vasco sobre o Bahia e o empate entre Grêmio e Botafogo. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Vinícius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.