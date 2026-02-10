World Legends Cup

Sávio revela que foi convidado por Seedorf para participar do torneio

Capixaba e holandês foram campeões da Champions League, pelo Real Madrid

Seedorf comemora com Sávio e Redondo pelo Real Madrid Crédito: Reprodução

Sávio, ex-Flamengo e Real Madrid, é um dos confirmados na World Legends Cup, um evento inédito que reunirá grandes nomes da história do futebol mundial no Rio de Janeiro. O convite para fazer parte da seleção do Brasil veio de um amigo de longa data, o holandês Clarence Seedorf, ex-Botafogo, Milan e Real Madrid.

Os dois jogaram juntos no time merengue, em 1998, quando foram campeões da Liga dos Campeões da Europa e do Intercontinental de Clubes, e ainda mantêm uma relação próxima após quase trinta anos.

"É uma felicidade, uma honra muito grande. A gente se acostuma a grandes eventos, mas quando vem uma competição assim, de seleções, é importante, né? O convite veio através do meu amigo, Seedorf, que joguei com ele durante algumas temporadas no Real Madrid. Ele fez o primeiro contato, e está à frente também desse projeto, e para mim é uma felicidade muito grande estar novamente dentro de campo", disse Sávio.

O ex-meio-campista é um dos idealizadores da competição e esteve presente na cerimônia de lançamento da competição, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira. Para ele, é importante dar visibilidade aos jogadores que fizeram história por suas seleções e marcaram o seu nome no futebol, e é daí que nasce a ideia do evento.

"Gosto sempre de dar esta importância aos caras que fizeram história antes da gente. Abrindo portas. Este projeto não é simplesmente jogar futebol. Mas é criar um momento especial. O mundo está precisando mais do que nunca. Nada melhor do que o futebol, que tem este poder de unir as pessoas com nossas diferenças, nossas crenças. É um momento de conexão com os torcedores, que foram para mim o motivo de levantarmos todos os dias para dar alegria para eles. É uma conexão do menino que só joga com essas lendas no Fifa, com o avô, que os viu jogar", disse Seedorf.

A edição inaugural contará com oito seleções nacionais: Argentina, Brasil, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita. Além de Sávio e Seedorf, o torneio contará com outras mais de 170 lendas do futebol mundial, Cafu, o francês Thierry Henry, o italiano Gianluigi Buffon, o argentino Sergio Agüero, e o espanhol Carles Puyol.

Formato da competição

O torneio terá sete partidas ao todo, disputadas em dois tempos de 30 minutos, e em formato eliminatório. Cada equipe terá cerca de 20 jogadores e não haverá limites de substituições. As quartas e as semifinais acontecerão no Estádio Nilton Santos, enquanto o Maracanã receberá a final. Os organizadores da World Legends Cup devem informar as datas das partidas em breve.

