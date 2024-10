Savinho retorna à Seleção e afirma: “Chegou a hora de mostrar nosso futebol”

Seleção de Dorival Júnior tem compromissos contra o Chile e Peru pelas eliminatórias para Copa do Mundo

O capixaba Savinho, jogador do Manchester City, volta a Seleção Brasileira para os duelos contra Chile e Peru após ser cortado por lesão nos dois últimos compromissos do Brasil, que terminaram com vitória sobre o Equador e derrota frustrante para o Paraguai. Mesmo com o resultado ruim e a queda para a quinta posição nas Eliminatórias Sul-Americana, Savinho segue confiante na recuperação do time de Dorival Júnior.