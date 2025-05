Retorno de lesão

Santos vê Neymar perto de voltar a jogar e esvazia o departamento médico

O Santos vê Neymar perto de voltar a jogar e está esvaziando o seu departamento médico.

Neymar avançou na recuperação de lesão na coxa esquerda e pode jogar contra o CRB, no dia 22, pela Copa do Brasil. O camisa 10 irá viajar nem que seja apenas para apoiar os companheiros.>

O astro já treina em campo e, ainda nessa semana, deve trabalhar com os companheiros. Até aqui, ele faz atividades individualizadas.>

O Santos tem outros dois atletas no departamento médico: João Schmidt e Guilherme. Ambos por problemas musculares.>

João Schmidt deve ficar à disposição em uma ou duas semanas. O volante teve uma lesão moderada no músculo bíceps femoral da coxa esquerda e ainda ficará fora contra o Corinthians e provavelmente diante do CRB.>

Guilherme, assim como Neymar, também tem chance de enfrentar o CRB. O atacante está no estágio avançado da recuperação de lesão no músculo obturador externo da perna direita. >

A maior dúvida sobre Guilherme é técnica, não física. O artilheiro do Campeonato Paulista virou alvo da torcida e reavalia seu futuro. Se ele enfrentar o Vitória no dia 25, ele completaria o sétimo jogo no Brasileirão e ficaria impossibilitado de reforçar outra equipe da competição. >