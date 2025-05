Duelos decisivos

Saiba onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (21)

Confira a agenda das transmissões da Copa do Brasil, da Copa Espírito Santo e da final da Liga Europa

A quarta-feira (22) está recheada de grandes jogos para os amantes do futebol. Destaque para a rodada decisiva da Copa do Brasil, com seis confrontos transmitidos por canais fechados e streaming, além da final da Liga Europa entre Tottenham e Manchester United.