Nos pênaltis

Léo Jardim brilha, Vasco bate o Operário-PR e avança na Copa do Brasil

Goleirodefendeu três penalidades e garantiu o Gigante da Colina nas oitavas de final da competição nacional

O Vasco venceu o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6 após empate no tempo normal por 1 a 1, nesta terça-feira (20), em São Januário, em confronto pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com empate por 1 a 1 no primeiro jogo, em Ponta Grossa-PR, os cariocas se classificaram nas penalidades para a próxima fase. >