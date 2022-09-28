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"Se não punirem, vai continuar assim"

Richarlison responde ato racista sofrido em jogo contra a Tunísia

Jogador capixaba recebeu apoio de clubes e torcedores nas redes sociais, que pedem punição para os casos de racismo no esporte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2022 às 10:04

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 10:04

Richarlison marcou dois gols na partida contra a Tunísia
Richarlison marcou dois gols na partida contra a Tunísia Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O capixaba Richarlison, jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira, usou as redes sociais para responder ao ato de racismo sofrido no amistoso do Brasil contra a Tunísia. Durante a comemoração de seu segundo gol na goleada de 5 a 1 aplicada pelos brasileiros, bananas foram atiradas ao gramado.
Na ocasião, o volante Fred chutou a primeira banana lançada, e na sequência, outra foi jogada em direção à Richarlison.
O atacante capixaba utilizou as redes sociais para responder ao ato sofrido na França, e recebeu apoio de torcedores e de clubes ao redor do mundo. Além de Richarlison, Tite e integrantes da comissão técnica e diretoria da Seleção Brasileira, repudiaram a atitude dos torcedores - que ainda não foram identificados -, e pediram punição para os casos de racismo no esporte.
Clubes como Internacional, Atlético-MG, e América-MG, onde Richarlison teve passagem antes de se transferir ao Fluminense, publicaram mensagens de apoio ao jogador e repudiaram o ato de racismo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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