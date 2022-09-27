Torcida da Tunísia joga bananas no campo após gol de Richarlison para o Brasil

O amistoso internacional entre Brasil e Tunísia, que aconteceu na tarde desta terça-feira (27), foi marcado por mais um episódio lamentável de racismo. Durante a comemoração do segundo gol da seleção brasileira, marcado pelo capixaba Richarlison, torcedores não identificados lançaram bananas da arquibancada em direção ao gramado.

O volante Fred chutou a primeira que foi lançada, e fez um sinal de indignação. Logo em seguida, outra unidade foi lançada em direção ao atacante brasileiro.

Antes da bola rolar, os jogadores do Brasil entraram com uma faixa com uma mensagem em combate ao racismo, com as seguintes palavras: “Sem nossos jogadores negros, não teríamos estrelas na nossa camisa”.