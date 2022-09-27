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Fora da temporada

Rodrigo Caio passa por cirurgia no joelho esquerdo e só volta em 2023

Zagueiro do Flamengo realizou uma artroscopia, com um tempo de recuperação estimado em 6 a 8 semanas, impossibilitando o retorno ainda nesta temporada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 set 2022 às 14:19

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 14:19

Flamengo
Rodrigo Caio tem convivido com muitas lesões nos ultimos anos, que tem o impedido de ter sequência na equipe titular Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O zagueiro Rodrigo Caio voltará ao Flamengo somente em 2023 Nesta terça-feira, o jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo e ficará em recuperação entre seis e oito semanas. O clube havia optado por tratamento convencional, mas não houve melhora e a cirurgia acabou inevitável pela "não cicatrização" da lesão.
O procedimento desta manhã, no Hospital Copa Star, foi realizado pelo cirurgião Max Ramos e acompanhado pelo Gerente de Saúde e Alto Rendimento do clube, Márcio Tannure. O jogador terá alta no decorrer do dia. Foi reparado o menisco medial do defensor.
"Rodrigo Caio iniciará fisioterapia no CT Ninho do Urubu ainda entre quinta e sexta-feira desta semana. O prazo de recuperação está previsto entre seis e oito semanas", informou o Flamengo, garantindo que o procedimento foi um sucesso.
Rodrigo Caio não entrava em campo desde o dia 10 de julho, quando o time reserva do Flamengo acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Na oportunidade, acabou substituído após sofrer uma pancada no local e deixou o campo chorando.
Foi a segunda cirurgia de Rodrigo Caio em 2022. No começo do ano, o jogador já havia sido submetido a uma operação por causa de inflamação no joelho direito - problema decorrente de outro procedimento. O jogador garante que voltará "saudável" em 2023.

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