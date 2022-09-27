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Copa do Brasil

De olho na final, Renato Augusto diz que Flamengo é o melhor time da América

Em entrevista ao canal SporTV, o volante do Corinthians não poupou palavras para avaliar o adversário da grande final da Copa do Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 set 2022 às 09:08

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 09:08

Renato Augusto não mediu palavras para elogiar o rival Flamengo
Renato Augusto não mediu palavras para elogiar o rival Flamengo Crédito: Reprodução / Instagram
Faltando duas semanas para as finais da Copa do Brasil, o Corinthians já pensa no novo confronto com o Flamengo. E o experiente Renato Augusto não poupa palavras para avaliar o adversário: "É o melhor do Brasil e talvez até o melhor da América". Apesar disso, o volante demonstra confiança para a disputa decisiva.
"Estamos numa subida muito boa, fizemos dois grandes jogos contra o Fluminense, que joga numa forma muito diferente do Flamengo, mas a gente se adaptou ao adversário. Vai ser um trabalho duro para o mister, mas vai ser um jogo diferente daqueles", afirmou o volante em entrevista ao canal SporTV.
O jogador do Corinthians se refere ao confronto de mata-mata entre as duas equipes na Copa Libertadores. Há quase dois meses, o time paulista foi eliminado pelo rival carioca nas quartas de final. O Flamengo venceu os dois jogos e esbanjou superioridade. "Não podemos usar aqueles jogos como padrão. Estávamos encaixando a nossa forma de jogar, o que a gente vem encontrando agora", ponderou Renato Augusto.
O volante prevê um duelo mais equilibrado, com boas chances para a equipe paulista. "Vamos dar uma dificuldade maior do que nos jogos da Libertadores. Achamos a forma de jogar, os jogadores entenderam o que o mister quer. Esse foi o 'pulo do gato'", comentou.

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A final da Copa do Brasil começará a ser disputada no dia 12 de outubro, na Neo Química Arena. A volta será uma semana depois, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na Libertadores, o Corinthians iniciou mal a disputa e levou 2 a 0 em casa.
"Pela experiência da Libertadores, a gente não pode sair de São Paulo com uma derrota. Temos que levar o jogo para o segundo que tudo pode acontecer, passa a ser um jogo só. Mata-mata é diferente de pontos corridos, Copa é sempre diferente. A gente soube jogar a Copa até aqui, aprendemos com alguns erros, principalmente depois do segundo jogo contra o Atlético-GO conseguimos encaixar. O Flamengo é favorito por ser o time do momento, mas vamos chegar fortes para a final", resumiu.

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