"Flamengo vai fazer 77 jogos este ano, muito além do saudável", diz Márcio Tannure

A primeira dica é para que procurem um profissional, ou uma equipe habilitada na área da saúde, para que possa dar o respaldo para eles. Para que os atletas se preocupem única e exclusivamente com o seu treinamento e com sua habilidade específica. É muito importante que se tenha um controle de carga, cuidados com alimentação, e ações preventivas do treinamento. Não tenham a menor dúvida que com esse auxílio profissional, o resultado das atividades será muito melhor.