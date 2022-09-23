"Flamengo vai fazer 77 jogos este ano, muito além do saudável", diz Márcio Tannure

Márcio Tannure, chefe do departamento médico do elenco do Flamengo e um dos mais renomados em medicina esportiva do Brasil, esteve em Vitória na manhã desta sexta-feira (23) ministrando a palestra Performance no Exercício Físico e Esporte de Alto Rendimento, para alunos em pós-graduação em medicina, da Faculdade Emescam.
Márcio concedeu entrevista para A Gazeta, deu detalhes sobre a palestra e também dicas sobre cuidados em atividades de alto rendimento, além de citar o cuidado médico com os jogadores do Flamengo.
Falando sobre alto rendimento, voltado ao futebol, hoje o calendário dos times brasileiros tem uma média de 80 jogos. O que pode ser feito para um maior cuidado com os jogadores, para evitar lesões de alto risco?
O simples fato de você jogar uma ou duas vezes por semana, aumenta em torno de seis vezes o risco de lesões. Aqui no Brasil [o calendário do futebol] é um desafio. Afinal, com o aumento do número de jogos, menor fica o espaço de recuperação.
Pensando nesse calendário lotado, sequência de jogos e viagens, qual seria o número ideal de partidas que um jogador deveria jogar sem colocar sua integridade física em risco?
É importante frisar que tem lesões que são inevitáveis, mas dito isso, o ideal é que durante um ano sejam jogados entre 45 e 50 jogos, como no calendário europeu. Para colocar como exemplo, o Flamengo, que chegou até a final da Libertadores e da Copa do Brasil, vai ter um total de 77 jogos este ano, muito além do que seria realmente saudável para os atletas.
Falando no Flamengo, o elenco está jogando em alto nível, também com um calendário apertado, os jogadores estão recebendo instruções e preparo para evitar lesões para a sequência da temporada?
Estamos lidando com um calendário apertado nos últimos anos. Para um clube como o Flamengo, que costuma chegar na fase final de seus campeonatos, é um número maior de jogos e deslocamentos. Acredito que em 2022 criamos uma perícia para minimizar esses efeitos. Para isso, é muito importante o entendimento entre o departamento de saúde com o treinador e a comissão, facilitando muito o trabalho e as demandas de todos.
No elenco Rubro-Negro, Dorival Jr. tem o costume de fazer o rodízio de jogadores para a disputa do Brasileirão e para a Copa do Brasil e Libertadores. Comparando com 2019, quando Jorge Jesus não fazia esse esquema, o condicionamento físico dos atletas melhorou?
Na realidade, não gosto de comparar. Pois acredito que são momentos diferentes, calendários e jogadores diversos, mas acredito que encontramos um modelo em 2019, que talvez não daria certo com o elenco de 2022. Assim como o que fazemos hoje, talvez não pudesse dar certo naquela temporada. O importante é entender a demanda do calendário, da comissão técnica, dos jogadores, e criar melhores estratégias para a realidade atual.
Como enxerga a importância de uma palestra como essa, já que, atualmente, com tantos esportes em crescimento e o risco de lesões ser alto, é importante um cuidado maior com as atividades, mesmo que não sejam em alto ritmo?
Primeiro gostaria de parabenizar aos organizadores da palestra, pela iniciativa de um momento como este. Se tivemos um crescimento de praticantes de atividades físicas, precisamos também de um aumento de profissionais habilitados e capacitados, para poderem, verdadeiramente, estar ajudando essas pessoas, gerando saúde. Esse tipo de evento abre a visão de profissionais mais jovens que estão se inserindo no mercado, para que tenham toda a informação, acesso e para que possam aplicar isso da melhor maneira possível.
O Espírito Santo conta com muitos atletas em diversas modalidades e níveis. O que indica para atletas que pretendem aumentar o ritmo de suas atividades, para existir um cuidado maior com a saúde?
A primeira dica é para que procurem um profissional, ou uma equipe habilitada na área da saúde, para que possa dar o respaldo para eles. Para que os atletas se preocupem única e exclusivamente com o seu treinamento e com sua habilidade específica. É muito importante que se tenha um controle de carga, cuidados com alimentação, e ações preventivas do treinamento. Não tenham a menor dúvida que com esse auxílio profissional, o resultado das atividades será muito melhor.
LESÕES NO FLAMENGO
Perguntado sobre as lesões que mais preocupam o torcedor Rubro-Negro, como a de Bruno Henrique, Rodrigo Caio e o caso de pubalgia de Arrascaeta, o Dr. Tannure preferiu preservar as informações da recuperação dos jogadores, mas afirma que o melhor está sendo feito para que, em breve, todos estejam com as melhores condições de jogo.