Torcedor alemão perde dedo durante comemoração de gol do Borussia Dortmund

Torcedor do Borussia perde dedo durante comemoração de gol Crédito: Reprodução / Instagram

Um torcedor do clube alemão Borussia Dortmund perdeu um dedo da mão durante a comemoração de um gol do clube na arquibancada do Signal Iduna Park, estádio do time. A partida era contra o Schalke 04, pela sétima rodada da Bundesliga, e após o gol no clássico, a torcida comemorou com a tradiconal “avalanche”, onde descem as arquibancadas até a grade de proteção.

O torcedor, que não teve sua identidade revelada pela imprensa alemã, ficou pressionado contra a grade e seu dedo estaria dentro de uma lata, ocasionando o corte.

Ao ser encaminhado ao hospital, o torcedor foi atendido e passou por um procedimento de costura do dedo. “Levamos o paciente e seu dedo anelar para a Clínica Norte, em Dortmund. Tinha boas chances [de a cirurgia dar certo] porque foi operado rapidamente, mas não foi possível fazer o reimplante”, contou Sarah Katterle, chefe do departamento médico do hospital onde o torcedor foi atendido, à imprensa alemã.