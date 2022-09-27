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Reimplante não deu certo

Torcedor alemão perde dedo durante comemoração de gol do Borussia Dortmund

Torcedor estaria com o dedo dentro de uma lata e foi pressionado contra a grade de proteção do estádio após o gol no clássico contra o Schalke 04
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2022 às 11:24

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 11:24

Torcedor do Borussia perde dedo durante comemoração de gol
Torcedor do Borussia perde dedo durante comemoração de gol Crédito: Reprodução / Instagram
Um torcedor do clube alemão Borussia Dortmund perdeu um dedo da mão durante a comemoração de um gol do clube na arquibancada do Signal Iduna Park, estádio do time. A partida era contra o Schalke 04, pela sétima rodada da Bundesliga, e após o gol no clássico, a torcida comemorou com a tradiconal “avalanche”, onde descem as arquibancadas até a grade de proteção.
O torcedor, que não teve sua identidade revelada pela imprensa alemã, ficou pressionado contra a grade e seu dedo estaria dentro de uma lata, ocasionando o corte.

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Ao ser encaminhado ao hospital, o torcedor foi atendido e passou por um procedimento de costura do dedo. “Levamos o paciente e seu dedo anelar para a Clínica Norte, em Dortmund. Tinha boas chances [de a cirurgia dar certo] porque foi operado rapidamente, mas não foi possível fazer o reimplante”, contou Sarah Katterle, chefe do departamento médico do hospital onde o torcedor foi atendido, à imprensa alemã.
Segundo o portal local Ruhr Nachrichten, o homem colocou o dedo em um copo e saiu às pressas do estádio. O Corpo de Bombeiros local confirmou o incidente e a operação de resgate, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

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