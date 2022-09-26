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Gerou polêmica

Foto de Diego com Robinho irrita torcedores do Flamengo nas redes sociais

Meia do clube carioca posou para fotos com um fã ao lado do ex-jogador, que foi recentemente condenado por estupro pela justiça italiana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2022 às 16:38

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 16:38

Diego e Robinho foram revelados juntos pelo Santos no início dos anos 2000
Diego e Robinho foram revelados juntos pelo Santos no início dos anos 2000 Crédito: Instagram/Reprodução
Uma foto causou um alvoroço nas redes sociais nesta segunda-feira (26). O camisa 10 e capitão do Flamengo, Diego Ribas, apareceu ao lado de Robinho em uma foto publicada por um fã no Instagram. Os dois estavam jogando futevôlei na praia de Santos neste último final de semana.
A foto gerou polêmica por conta da condenação de Robinho pela justiça italiana em um caso de estupro. O ex-jogador ainda não foi preso por que o Brasil não extradita seus cidadãos. O governo italiano está trabalhando com o Itamaraty para que a pena seja cumprida no Brasil.
A imagem não repercutiu bem entre a torcida do Flamengo, que pediu para que o jogador deixe de usar a braçadeira de capitão do clube.
Vale lembrar que o Diego Ribas anunciou que não irá renovar seu contrato com o Flamengo, que se encerra no final da temporada, portanto o meia vive os últimos dias com a camisa do rubro-negro.

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