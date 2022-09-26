Foto de Diego com Robinho irrita torcedores do Flamengo nas redes sociais

Diego e Robinho foram revelados juntos pelo Santos no início dos anos 2000 Crédito: Instagram/Reprodução

Uma foto causou um alvoroço nas redes sociais nesta segunda-feira (26). O camisa 10 e capitão do Flamengo, Diego Ribas, apareceu ao lado de Robinho em uma foto publicada por um fã no Instagram. Os dois estavam jogando futevôlei na praia de Santos neste último final de semana.

A foto gerou polêmica por conta da condenação de Robinho pela justiça italiana em um caso de estupro. O ex-jogador ainda não foi preso por que o Brasil não extradita seus cidadãos. O governo italiano está trabalhando com o Itamaraty para que a pena seja cumprida no Brasil.

A imagem não repercutiu bem entre a torcida do Flamengo, que pediu para que o jogador deixe de usar a braçadeira de capitão do clube.

Será que a esposa do Diego Ribas vai falar alguma coisa depois do marido curtir folga com estuprador?! Ou só abre a boca pra chamar o torcedor de "geração google"? https://t.co/RBm1LEipXd — César (@cesarcrfk) September 26, 2022

QUE FIM DE CARREIRA DEPLORÁVEL VIVE DIEGO RIBAS https://t.co/vlzoSMEomb — FIO MARAVILHA (@flamengoloide) September 26, 2022

Capitão do Flamengo se reunir com um ESTUPRADOR CONDENADO é inacreditável. Patético.



Preza TANTO pela imagem e mete uma dessa. Vergonhoso, Diego Ribas. Vergonhoso. — Andre Pandelot (@andrepandelot) September 26, 2022