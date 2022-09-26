Foto de Diego com Robinho irrita torcedores do Flamengo nas redes sociais

Uma foto causou um alvoroço nas redes sociais nesta segunda-feira (26). O camisa 10 e capitão do Flamengo, Diego Ribas, apareceu ao lado de Robinho em uma foto publicada por um fã no Instagram. Os dois estavam jogando futevôlei na praia de Santos neste último final de semana.
A foto gerou polêmica por conta da condenação de Robinho pela justiça italiana em um caso de estupro. O ex-jogador ainda não foi preso por que o Brasil não extradita seus cidadãos. O governo italiano está trabalhando com o Itamaraty para que a pena seja cumprida no Brasil.
A imagem não repercutiu bem entre a torcida do Flamengo, que pediu para que o jogador deixe de usar a braçadeira de capitão do clube.
Vale lembrar que o Diego Ribas anunciou que não irá renovar seu contrato com o Flamengo, que se encerra no final da temporada, portanto o meia vive os últimos dias com a camisa do rubro-negro.