28ª rodada: confira onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro

TERÇA-FEIRA (27)
- SANTOS x ATHLETICO-PR
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
QUARTA-FEIRA (28)
- FORTALEZA x FLAMENGO
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
- CORINTHIANS x ATLÉTICO-GO
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- CORITIBA x CEARÁ
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- FLUMINENSE x JUVENTUDE
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- CUIABÁ x AMÉRICA-MG
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 21h
Transmissão: Premiere
- ATLÉTICO-MG x PALMEIRAS
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 21h45
Transmissão: Globo (MG) e Premiere
- GOIÁS x BOTAFOGO
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 21h45
Transmissão: TV Gazeta, Globo (GO/RJ) e Premiere
- INTERNACIONAL x BRAGANTINO
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 21h45
Transmissão: Globo (RS/SP) e Premiere
OBSERVAÇÃO: São Paulo e Avaí abriram a rodada no domingo (25) e o São Paulo venceu por 4 a 0, jogando no Morumbi.
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 32ª RODADA DA SÉRIE B
- PONTE PRETA x CRUZEIRO - 28/09
Local: Moisés Lucarelli, Campinas
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- SPORT x NÁUTICO - 28/09
Local: Ilha do Retiro, Recife
Horário: 21h45
Transmissão: Globo (PE), Premiere e SporTV
- VASCO x LONDRINA - 29/09
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere e SporTV