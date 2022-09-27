  • Início
  • Futebol
  • 28ª rodada: confira onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro
Brasileirão

28ª rodada: confira onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro

Por conta dos jogos da Data Fifa, a rodada do Brasileirão sofreu alteração em suas partidas. Confira os duelos, horários e transmissões
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 14:31

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Brasileirão Crédito: Cesar Greco

TERÇA-FEIRA (27)

  • SANTOS x ATHLETICO-PR
    Local:     Vila Belmiro, Santos
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

QUARTA-FEIRA (28)

  • FORTALEZA x FLAMENGO
    Local:     Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • CORINTHIANS x ATLÉTICO-GO
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • CORITIBA x CEARÁ
    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • FLUMINENSE x JUVENTUDE
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • CUIABÁ x AMÉRICA-MG
    Local: Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere

  • ATLÉTICO-MG x PALMEIRAS
    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 21h45
    Transmissão: Globo (MG) e Premiere

  • GOIÁS x BOTAFOGO
    Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 21h45
    Transmissão: TV Gazeta, Globo (GO/RJ) e Premiere

  • INTERNACIONAL x BRAGANTINO
    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 21h45
    Transmissão: Globo (RS/SP) e Premiere
OBSERVAÇÃO: São Paulo e Avaí abriram a rodada no domingo (25) e o São Paulo venceu por 4 a 0, jogando no Morumbi.

CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 32ª RODADA DA SÉRIE B

  • PONTE PRETA x CRUZEIRO - 28/09
    Local:     Moisés Lucarelli, Campinas
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • SPORT x NÁUTICO - 28/09
    Local: Ilha do Retiro, Recife
    Horário: 21h45
    Transmissão: Globo (PE), Premiere e SporTV
  • VASCO x LONDRINA - 29/09
    Local:     São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

