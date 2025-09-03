Seleção Brasileira

Richarlison é homenageado pela CBF pelos 50 jogos na Seleção

Atacante de Nova Venécia recebeu camisa comemorativa e soma 20 gols pela Amarelinha

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:37

Richarlison foi homenageado pela CBF Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O atacante capixaba Richarlison, de Nova Venécia, foi um dos jogadores homenageados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (2), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O atacante, conhecido chegou à marca de 50 partidas pela Seleção Brasileira Principal e recebeu das mãos do presidente da entidade, Samir Xaud, a camisa alusiva ao feito.

Richarlison estreou pela Amarelinha em 7 de setembro de 2018, na vitória por 2 a 0 contra os Estados Unidos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mesma partida em que Lucas Paquetá também debutou. Desde então, acumula 20 gols pela Seleção e se consolidou como um dos nomes mais importantes da equipe nos últimos anos, incluindo em seu currículo a conquista da medalha de ouro olímpica em Tóquio.

Além do capixaba, outros três jogadores receberam homenagens. O zagueiro Marquinhos completará 100 jogos pela Seleção no duelo contra o Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã. O volante Casemiro chegará a 100 convocações no confronto diante da Bolívia, no dia 9 de setembro, em El Alto. Já Paquetá, com 55 partidas pela equipe, foi celebrado pelo marco das 50 atuações.

A cerimônia contou ainda com a presença do vice-presidente da CBF, Gustavo Dias Henrique, e do coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

