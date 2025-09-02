Home
Antony é apresentado no Real Betis, se emociona, e exalta o clube

O atacante já tinha feito um boa temporada e foi vice-campeão da Liga Conferência com o clube espanhol

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:38

Antony é apresentado no Real Betis Crédito: Real Betis

Após ter a sua contratação efetivada no último dia da janela de transferências da Europa, o atacante Antony foi apresentado como reforço do Betis nesta terça-feira (2), em Sevilha. Com uma passagem de sucesso nos últimos seis meses, quando estava no clube por empréstimo, ele acabou sendo bastante festejado pelos torcedores e foi às lágrimas.

"Estava ansioso para vivenciar isso. Foi um mês muito difícil, mais de 40 dias no hotel. Meu agente e todos os diretores do clube sabiam o quanto eu queria voltar ao Betis e estou muito feliz por estar aqui, e agora, por mais tempo, com muitas coisas para fazer e pelas quais lutar", afirmou o atleta.

Contratado em definitivo, o jogador revelado pelo São Paulo assinou um contrato por cinco temporadas. Feliz pelo desfecho, ele agradeceu o carinho dos torcedores. "Não vim pelo dinheiro. Tenho muito amor por esse clube. Não havia outra opção. Agora estou aqui e ansioso para entrar em campo e representar essas pessoas com a camisa do clube".

Antony comentou ainda sobre os objetivos nesta temporada. "Quero colocar o Bétis onde ele merece. Vamos lutar por tudo, LaLiga, Liga Europa. Temos um elenco forte e estamos sempre focados em fazer grandes coisas", comentou.

