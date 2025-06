Destaques

Onde assistir aos jogos desta quinta-feira (05/06)

Brasil enfrenta o Equador fora de casa nas Eliminatórias; Espanha e França fazem clássico europeu pela semifinal da Liga das Nações

A quinta-feira (5) será recheada de grandes duelos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo e também pela UEFA Nations League. O principal destaque fica por conta da Seleção Brasileira, que encara o Equador, fora de casa, em jogo com transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e Globoplay. Mais tarde, Chile e Argentina fazem um duelo tradicional do continente. Pela Europa, Espanha e França duelam por uma vaga na grande final, confronto que coloca Lamine Yamal e Ousmane Dembélé frente à frente, dois postulantes a serem eleitos melhor jogador da temporada de 2024/25.>