Na Libertadores, Vitor Roque tem última chance de superar marca da Europa

Além do reencontro com a Libertadores após cerca de três meses, Vitor Roque terá, nesta quinta-feira (14), contra o Universitário (Peru) a última chance de superar sua melhor marca no futebol europeu.

O jogador Vitor Roque, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. Crédito: CESAR GRECO

Se entrar em campo nesta quinta-feira (14), Vitor Roque completará 33 jogos pelo Palmeiras, mesmo número de partidas que fez pelo Betis. O atacante brasileiro esteve no time espanhol entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025.

O camisa 9 tem cinco gols pelo Alviverde e precisa de mais três para superar o desempenho pelo clube espanhol. Vitor Roque deixou o Betis com sete bolas na rede em 33 jogos. Antes, pelo Barcelona, foram 16 partidas e dois gols.

Seria um feito histórico para o atacante, que não tem um hat-trick pela Copa Libertadores. Ele chegou perto em junho de 2023, quando anotou dois na vitória do Athletico-PR contra o Alianza Lima, pela fase de grupos.

Sem contar que Vitor Roque pode ter um companheiro inédito na temporada: Flaco López. O bom desempenho da dupla na vitória contra o Ceará colocou uma pulga atrás da orelha de Abel Ferreira.

Eles atuaram juntos em oito compromissos do Palmeiras no ano, mas nunca desde o apito inicial. O Alviverde costumeiramente inicia seus jogos com apenas um centroavante, e Abel tem optado por colocar um segundo "camisa 9" em jogos onde o time precisa buscar o resultado.

Flaco, porém, chegou a atuar como segundo atacante em alguns jogos da temporada 2023, como na virada sobre o Barcelona (EQU) pela Copa Libertadores. Nesta formação, o argentino vazia dupla com Rony.

Já tinha trabalhado isso no Lanús (ARG) e agora com o Abel. Eu gosto também dessa função de jogar um pouco mais atrás e chegar mais liberado na área. Foi uma oportunidade de ajudar o time nessa função e fico muito feliz por isso. Flaco López, em 2023, após vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona (EQU)

O Palmeiras encara o Universitário (PER), nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Monumental U, em Lima (PER), pela ida das oitavas de final. A volta acontece na semana seguinte, no Allianz Parque.

