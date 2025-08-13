Flamengo na telinha

Jogos desta quarta na Libertadores e na Sul-Americana; confira agenda

Dez times se enfrentam pelas oitavas de final dos torneios

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:57

Carrascal pode estreiar pelo Flamengo nesta quarta-feira Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Cinco partidas de ida movimentam as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Confira:

Na competição continental, o Cerro Porteño recebe o Estudiantes no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, enquanto o Flamengo encara o Internacional no Maracanã, em duelo brasileiro.

Pela Sul-Americana, o Bolívar enfrenta o Cienciano, no Hernando Siles. Mais tarde, o Alianza Lima disputa com a Universidad de Quito, no Alejandro Villanueva. Na sequência, a Universidad de Chile mete forças com o Independiente, no Estádio Nacional de Santiago.

Libertadores – Jogos de ida das oitavas de final

Cerro Porteño x Estudiantes

Horário: 19h (Brasília)

Local: La Nueva Olla, em Assunção

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+





Flamengo x Internacional

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+





Sul-Americana – Jogos de ida das oitavas de final

Bolívar x Cienciano

Horário: 19h (Brasília)

Local: Hernando Siles, em La Paz

Onde assistir: Paramount+





Alianza Lima x Universidad de Quito

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Alejandro Villanueva, em Lima

Onde assistir: Paramount+





Universidad de Chile x Independiente

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Nacional do Chile, em Santiago

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta