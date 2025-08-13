Jogos desta quarta na Libertadores e na Sul-Americana; confira agenda

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:57
Cinco partidas de ida movimentam as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Confira:
Na competição continental, o Cerro Porteño recebe o Estudiantes no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, enquanto o Flamengo encara o Internacional no Maracanã, em duelo brasileiro.
Pela Sul-Americana, o Bolívar enfrenta o Cienciano, no Hernando Siles. Mais tarde, o Alianza Lima disputa com a Universidad de Quito, no Alejandro Villanueva. Na sequência, a Universidad de Chile mete forças com o Independiente, no Estádio Nacional de Santiago.
