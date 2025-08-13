Home
Jogos desta quarta na Libertadores e na Sul-Americana; confira agenda

Jogos desta quarta na Libertadores e na Sul-Americana; confira agenda

Dez times se enfrentam pelas oitavas de final dos torneios

Estadão Conteúdo

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:57

Carrascal pode estreiar pelo Flamengo nesta quarta-feira
Carrascal pode estreiar pelo Flamengo nesta quarta-feira Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Cinco partidas de ida movimentam as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Confira:

Na competição continental, o Cerro Porteño recebe o Estudiantes no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, enquanto o Flamengo encara o Internacional no Maracanã, em duelo brasileiro.

Pela Sul-Americana, o Bolívar enfrenta o Cienciano, no Hernando Siles. Mais tarde, o Alianza Lima disputa com a Universidad de Quito, no Alejandro Villanueva. Na sequência, a Universidad de Chile mete forças com o Independiente, no Estádio Nacional de Santiago.

Libertadores – Jogos de ida das oitavas de final

  • Cerro Porteño x Estudiantes
  • Horário: 19h (Brasília)
  • Local: La Nueva Olla, em Assunção
  • Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

  • Flamengo x Internacional
  • Horário: 21h30 (Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+

  • Sul-Americana – Jogos de ida das oitavas de final
  • Bolívar x Cienciano
  • Horário: 19h (Brasília)
  • Local: Hernando Siles, em La Paz
  • Onde assistir: Paramount+

  • Alianza Lima x Universidad de Quito
  • Horário: 21h30 (Brasília)
  • Local: Alejandro Villanueva, em Lima
  • Onde assistir: Paramount+

  • Universidad de Chile x Independiente
  • Horário: 21h30 (Brasília)
  • Local: Nacional do Chile, em Santiago
  • Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium

