Futebol

Lyon, clube de John Textor na França, é rebaixado por dívidas

O time francês caiu para a segunda divisão 'pelo tribunal'

O Olympique Lyonnais, mais conhecido como Lyon, foi rebaixado à segunda divisão francesa pelo órgão responsável pelo controle da gestão dos clubes de futebol profissional na França. A decisão foi anunciada no final da tarde desta terça-feira (24). O acionista majoritário da equipe é o americano John Textor, que também controla o Botafogo. O motivo é a falta de garantias financeiras para superar o endividamento. Em dezembro, a dívida do clube era calculada em EUR 540 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões).>

No início do mês, o clube vendeu sua maior revelação, o meia-atacante Rayan Cherki, ao Manchester City, da Inglaterra, por um valor estimado em EUR 42,5 milhões (cerca de R$ 270 milhões). Nem isso comoveu a DNCG.>

Um dos clubes mais tradicionais da França, o Olympique Lyonnais foi sete vezes campeão nacional, todas elas entre 2001-02 e 2007-08, período em que seu grande ídolo foi o meio-campista brasileiro Juninho Pernambucano. No entanto, nos últimos anos, com a ascensão do Paris Saint-Germain, financiada por capital do Qatar, o OL, como é conhecido pelos franceses, teve dificuldade para se manter no topo.>