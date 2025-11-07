Jogador do Sporting, capixaba celebra oportunidade em jogo da Liga dos Campeões

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:44
A quarta rodada da Champions League 2025/06 foi realizada neste meio de semana com 18 jogos. Na terça-feira (4), o Sporting-POR foi até Turim onde empatou por 1 a 1 com a Juventus. No banco do time português estava o jovem capixaba Bruno Ramos, que pela primeira vez foi relacionado para uma partida da maior competição entre clubes da Europa.
Nascido em Alfredo Chaves e revelado pelo Porto Vitória, o zagueiro de 20 anos foi negociado com o Barra, de Santa Catarina, em 2022. No ano seguinte, ele foi vendido ao Academico de Viseu, de Portugal, onde se destacou no time sub-19, sendo rapidamente elevado ao sub-23.
Em apenas uma temporada, Bruno chamou a atenção do tradicional Sporting, que acertou o seu empréstimo até o fim desta temporada. No clube de Lisboa, o jovem capixaba integra o time B, que disputa a segunda divisão nacional e eventualmente é relacionado para os jogos da equipe principal, como aconteceu na última terça-feira.
Bruno RamosJogador do Sporting-POR
Na partida de terça-feira, contra a Juve, Bruno Ramos ficou no banco de reservas à disposição do técnico Rui Borges. O zagueiro viu a sua equipe fazer uma partida equilibrada e sair de campo com um bom resultado de empate. Ex-Porto Vitória, o capixaba afirma ter realizado mais um sonho, mesmo que não tenha efetivamente entrado no jogo.
De volta a Portugal, Bruno Ramos agora volta as suas atenções para os campeonatos nacionais. O jovem capixaba afirma que sempre estará pronto para novas oportunidades, sendo no time principal ou no B. "Tenho jogado na equipe B, mas sempre treinando na equipe principal, onde tiver a oportunidade estou preparado. Sigo pronto para ambas oportunidades. Gosto de jogar e estou focado nisso", finalizou o zagueiro.
