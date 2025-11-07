Home
Jogador do Sporting, capixaba celebra oportunidade em jogo da Liga dos Campeões

Bruno Ramos, zagueiro de 20 anos, ficou à disposição no banco de reservas no empate contra a Juventus

Sidney Magno

Editor-chefe do ge Espírito Santo / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:44

Capixaba Bruno Ramos celebra oportunidade no Sporting, em jogo da Champions League
Capixaba Bruno Ramos celebra oportunidade no Sporting, em jogo da Champions League Crédito: Sporting/Reprodução

A quarta rodada da Champions League 2025/06 foi realizada neste meio de semana com 18 jogos. Na terça-feira (4), o Sporting-POR foi até Turim onde empatou por 1 a 1 com a Juventus. No banco do time português estava o jovem capixaba Bruno Ramos, que pela primeira vez foi relacionado para uma partida da maior competição entre clubes da Europa.

Nascido em Alfredo Chaves e revelado pelo Porto Vitória, o zagueiro de 20 anos foi negociado com o Barra, de Santa Catarina, em 2022. No ano seguinte, ele foi vendido ao Academico de Viseu, de Portugal, onde se destacou no time sub-19, sendo rapidamente elevado ao sub-23.

Em apenas uma temporada, Bruno chamou a atenção do tradicional Sporting, que acertou o seu empréstimo até o fim desta temporada. No clube de Lisboa, o jovem capixaba integra o time B, que disputa a segunda divisão nacional e eventualmente é relacionado para os jogos da equipe principal, como aconteceu na última terça-feira.

Foi fantástico, para mim um sonho realizado mesmo não entrando em campo. Tive oportunidade de jogar um jogo pelo profissional na Copa de Portugal, que já foi memorável. Estar ali, com o grupo, escutando aquele hino foi a realização de mais um sonho

Bruno Ramos

Jogador do Sporting-POR
Capixaba Bruno Ramos celebra oportunidade no Sporting, em jogo da Champions League
Capixaba Bruno Ramos celebra oportunidade no Sporting, em jogo da Champions League Crédito: Arquivo Pessoal

Na partida de terça-feira, contra a Juve, Bruno Ramos ficou no banco de reservas à disposição do técnico Rui Borges. O zagueiro viu a sua equipe fazer uma partida equilibrada e sair de campo com um bom resultado de empate. Ex-Porto Vitória, o capixaba afirma ter realizado mais um sonho, mesmo que não tenha efetivamente entrado no jogo.

De volta a Portugal, Bruno Ramos agora volta as suas atenções para os campeonatos nacionais. O jovem capixaba afirma que sempre estará pronto para novas oportunidades, sendo no time principal ou no B. "Tenho jogado na equipe B, mas sempre treinando na equipe principal, onde tiver a oportunidade estou preparado. Sigo pronto para ambas oportunidades. Gosto de jogar e estou focado nisso", finalizou o zagueiro.

