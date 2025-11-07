Home
Neymar é relacionado para jogo com Flamengo após ser desfalque em clássico

O duelo está marcado para domingo, às 18h30, no Maracanã

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:38

Neymar marcou o gol da vitória do Santos sobre o Flamengo na Vila Belmiro
Desfalque no clássico contra o Palmeiras, Neymar foi relacionado para o confronto contra o Flamengo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 está entre os 26 relacionados para a partida do fim de semana. O duelo está marcado para domingo, às 18h30, no Maracanã.

Vojvoda explicou a ausência de Neymar na derrota desta quinta-feira (06) para o Palmeiras: "Sabemos de sua situação, vem de lesão, queremos a melhor versão dele. A ausência estava decidida, é um gramado difícil para que ele jogue bem. É uma situação particular, o jogador tem que estar convencido para jogar nessas condições", afirmou.

Com Neymar, o Santos tentará repetir o resultado do 1º turno e subir na tabela. O Alvinegro conseguiu uma vitória contra o Rubro-Negro no primeiro embate pelo Brasileirão 2025. O time de Vojvoda é o primeiro da zona de rebaixamento, com 33 pontos, um a menos do que 16º Vitória.

