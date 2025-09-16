Goleiro do Botafogo, Neto passará por cirurgia e está fora da temporada

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18:26
O Botafogo confirmou que o goleiro Neto sofreu uma grave lesão na coxa direita e não joga mais na temporada. O jogador de 36 anos sofreu ruptura completa do músculo reto femoral no último domingo (13), na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, pelo Brasileirão, e vai passar por cirurgia. O tempo de recuperação varia de três a cinco meses.
Neto foi contratado como substituto de John, que estava em vias de ir para o futebol inglês. O goleiro foi negociado com o Nottingham Forest. Sem ele, o titular do Botafogo passará a ser Léo Linck, que chegou do Athletico no começo do ano e passou nove meses na reserva.
Neto fez três jogos pelo Botafogo no Brasileiro e um na Copa do Brasil. O goleiro foi criticado por falhar na defesa da cobrança de falta de Coutinho, contra o Vasco, que gerou o gol de Nuno Moreira. O duelo foi para os pênaltis, e o Botafogo foi eliminado.
