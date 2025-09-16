Voando

Em grande fase, capixaba lidera time da Coréia do Sul rumo ao acesso

Matheus Serafim chega a doze participações em gols e destaca "momento importante” na carreira

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:14

Matheus Serafim chega a doze participações em gols pelo Suwon Bluewings Crédito: Suwon Bluewings/Divulgação

O Suwon Bluewings segue em busca pela liderança da K-League 2, a segunda divisão do futebol sul-coreano. A equipe venceu o Seoul E-Land por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 55 pontos na tabela de classificação. Autor da assistência da partida, o capixaba Matheus Serafim chegou a doze participações em gols na temporada.

“Estou vivendo um momento importante e feliz. Me adaptei muito bem ao clube e ao país. Quero manter esse desempenho para ajudar meus companheiros no nosso maior objetivo que é o acesso”, revelou o jogador.

Com 10 pontos a menos que o líder Incheon United e restando dez jogos para o término da primeira fase da liga, o Suwon quer terminar na primeira colocação para ficar com a caga direta à elite coreana. Caso termine entre a segunda, que é a atual colocação, e o quinto lugar, disputará os playoffs por mais uma vaga.

“Queremos subir direto, mas sabemos que é uma missão difícil. Estamos pensando jogo a jogo para fechar a temporada com um grande presente ao nosso torcedor”, finalizou Matheus, autor de oito gols e quatro assistências pelo Suwon. A próxima partida da equipe acontece no sábado (20), às 04h30 (horário de Brasília), contra o Gyeongnam.

