Galvão Bueno é internado com pneumonia; neta atualiza estado de saúde

O narrador está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:51

Galvão Bueno, narrador da TV Globo
Galvão Bueno, narrador da TV Globo Crédito: Divulgação

Galvão Bueno, apresentador da Band e narrador da Amazon Prime, está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de uma pneumonia viral. Galvão não se sentiu bem no último fim de semana, foi ao hospital fazer um check-up e recebeu o diagnóstico de pneumonia, informou Victoria Bueno, neta do apresentador, ao UOL.

A neta afirmou que Galvão Bueno já iniciou tratamento, "está bem e melhorando" e "em breve estará na ativa novamente". Ela não informou se há alguma expectativa de alta. Por conta da internação, o narrador precisou ser substituído por Rômulo Mendonça na transmissão de Sport x Flamengo, no último sábado (15), pelo Brasileirão.

