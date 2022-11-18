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Futebol carioca

Fluminense anuncia a renovação de contrato de Germán Cano

Artilheiro do Brasileiro chegou a acordo e estendeu o vínculo com o tricolor até o fim de 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2022 às 17:08

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 17:08

RIO DE JANEIRO - O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (18) a renovação de contrato do atacante Germán Cano. O jogador, que tinha vínculo até o fim de 2023, assinou a extensão até dezembro de 2024.
Cano balançou a rede duas vezes e garantiu a vitória do Fluminense sobre o Corinthians
Cano balançou as redes 26 vezes durante o Brasileirão Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense
As duas partes já vinham conversando ao longo das últimas semanas e estavam otimistas por um final feliz. Cano chegou a receber procura de outros clubes brasileiros e de fora do país, mas queria permanecer nas Laranjeiras.
Cano bateu diversos recordes e alcançou marcas importantes em 2022. Artilheiro do Campeonato Brasileiro (26 gols) e da Copa do Brasil (5 gols), o camisa 14 se tornou o maior goleador de toda a história do Fluminense em uma mesma temporada, se considerados apenas jogos oficiais.
"É um orgulho muito grande, estou muito feliz. Gostaria de parabenizar o trabalho de todos os companheiros, pois foram eles que me motivaram a continuar trabalhando e fazendo gols. Também gostaria de agradecer ao presidente e à diretoria por me permitirem ficar aqui mais três anos. É um orgulho grande, são palavras de agradecimento, pois a verdade é que sou muito feliz aqui e estou desfrutando muito. Espero continuar fazendo história, para levantar taças e seguir brigando muito no próximo ano pela Libertadores, pois sonhamos muito com isso", declarou Cano.
Antes de chegar ao futebol brasileiro há três anos, o argentino se destacou vestindo a camisa do Independiente de Medellín, da Colômbia, em 2019, quando marcou 35 gols em 39 partidas. Revelado pelo Lanús, da Argentina, onde foi campeão nacional em 2007, Cano ainda tem no currículo passagem pela seleção sub-20 de seu país.
Contratado no começo deste ano, Cano terminou a temporada de 2022 como artilheiro do Brasil com 44 gols. Ele disputou 70 partidas e deu ainda sete assistências.

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