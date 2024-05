Flamengo x Bahia pode acontecer no Kleber Andrade no Dia dos Namorados

A Secretaria de Esportes do ES confirmou haver tratativas para que o Flamengo seja mandante no Kleber Andrade

Antes do namoro há um crush. E o Flamengo e o Kleber Andrade estariam justamente nesta fase do relacionamento. A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport-ES) confirmou que o Kleber Andrade foi sondado para a realização de Flamengo x Bahia no dia 12/06.