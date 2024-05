Cálculos

Veja em quais cenários o Fluminense se classifica na Libertadores

Fase de grupos da principal competição de clubes da América do Sul está se encaminhando para o fim e é a hora do torcedor fazer as contas

Jogadores do Fluminense estenderam uma faixa em apoio às vitimas das enchentes no Sul do Brasil. (Marcelo Goncalves/Fluminense FC)

Após mais uma vitória na Libertadores, o Fluminense se encontra em uma situação confortável na competição. Nesta quinta-feira (9), o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Colo-Colo (CHI) fora de casa por 1 a 0 e se manteve a liderança do Grupo A, com 8 pontos, faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos.

Grupo A

Fluminense 8 pontos Cerro Porteño 5 pontos Colo-Colo 4 pontos Alianza Lima 3 pontos

Com uma diferença de 3 pontos para o segundo colocado do grupo, o Fluminense agora depende apenas de seus resultados para garantir vaga no mata-mata da Libertadores. A situação do time carioca é tão boa que mesmo perdendo as duas próximas rodadas ainda teria chances de avançar. Confira abaixo todas as possibilidades do Fluzão se classificar sem depender de ninguém!

Cenário 1: Fluminense vence os dois jogos

Esse cenário é bem óbvio. Por estar na liderança do grupo, com 3 pontos de vantagem, se o Fluminense derrotar Cerro Porteño e Alianza Lima, ambos dentro de casa, o Tricolor está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América.

Cenário 2: Fluminense vence um dos jogos e perde o empata o outro

Neste cenário o Fluminense também se classifica sem precisar de outros resultados. Isso acontece porque nenhum time do grupo consegue mais alcançar os 12 pontos que o Tricolor alcançaria caso vencesse um e empatasse outro dos próximos dois jogos.

Cenário 3: Fluminense empata os dois jogos

No caso do Fluminense empatar os dois jogos, o Tricolor também se classifica, nem que seja na segunda colocação. Isso ocorre porque o próximo jogo do Fluminense é contra o Cerro Porteño e, com o empate, a equipe paraguaia não teria mais condições de alcançar o time brasileiro em caso de empate do Flu na última rodada.

O Cerro atualmente tem 5 pontos e com o empate contra o Fluminense iria a 6 - o Tricolor iria a 9. Com o empate na última rodada, o Fluminense chegaria aos 10 pontos e só poderia ser alcançado pelo Colo-Colo, caso os chilenos vençam as duas partidas restantes.

Em outros cenários, Flu precisa contar com resultados

Caso o Fluminense perca um dos dois jogos que tem na Libertadores, ou até mesmo perca as duas partidas, o Tricolor vai precisar contar com uma combinação de resultados.

Caso empate com o Cerro Porteño e perca para o Alianza Lima, o Flu precisaria contar com um empate entre Colo-Colo e Alianza na 5ª rodada e com um empate ou vitória do Cerro sobre o Colo-Colo na 6ª rodada. Nesse caso, o time brasileiro garantiria pelo menos a segunda colocação.

No caso de duas derrotas, o Fluminense tem que torcer para o Colo-Colo empatar os dois jogos restantes, para que assim consiga alcançar apenas 6 pontos, contra 8 do Flu. Com isso o time chileno evitaria também que o Alianza Lima possa ser mais um time que consiga alcançar o Tricolo - atualmente os peruanos tem 3 pontos e com duas vitórias ultrapassariam os brasileiros na tabela.

