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Brasileirão

Fla bate Corinthians com show de joia e Tite bem na escalação

Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Maracanã em tarde de boa atuação coletiva; resultado alivia pressão e faz time carioca dormir na

Publicado em 11 de Maio de 2024 às 19:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2024 às 19:06
SANTOS - O Flamengo jogou melhor e venceu o Corinthians por 2 a 0 neste sábado (11), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pedro e Lorran.
Pressionado no cargo, Tite mexeu no time e foi recompensado. Lorran, novidade na escalação, foi um dos melhores em campo. O garoto de 17 anos deu a assistência para Pedro e marcou o seu na etapa final.
Pedro comemora seu gol com Lorran durante partida contra o Corinthians, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Pedro comemora seu gol com Lorran durante partida contra o Corinthians, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: THIAGO RIBEIRO/AGIF
António Oliveira, em compensação, foi mal. O técnico português optou por escalar três zagueiros com Gustavo Henrique na vaga do suspenso Raniele e viu um time totalmente desorganizado em campo.
O primeiro tempo foi de domínio total do Flamengo. Na etapa final, o Corinthians voltou um pouco melhor e teve grande chance desperdiçada por Cacá. O próprio Cacá falhou na origem do segundo gol rubro-negro.
Com a vitória que alivia a crise, o Flamengo vai à liderança, com 11 pontos, e aguarda os demais resultados da rodada. O Corinthians é apenas o 15º, com cinco pontos.
O Rubro-Negro voltará a campo para duelo decisivo com o Bolivar (BOL), quinta-feira, no Maracanã, pela Libertadores. O Corinthians enfrentará o Argentinos Juniors (ARG), terça, pela Sul-Americana.

Flamengo reage

O Flamengo dominou o Corinthians no primeiro tempo. O Rubro-Negro de Tite teve uma postura diferente em relação aos últimos jogos e acuou o Timão de António Oliveira.
Tite surpreendeu ao escalar o garoto Lorran no time titular. A novidade se destacou na armação e tornou o time mais ofensivo. Ele deu a assistência para Pedro abrir o placar aos 19 minutos. O centroavante deixou Félix Torres no chão e bateu Carlos Miguel, que foi mal no lance.
O Flamengo teve outras oportunidades, enquanto o Corinthians só assustou em jogadas individuais de Wesley. A opção de António por três zagueiros passou longe de funcionar. O meio-campo foi todo dos donos da casa.

Corinthians derrapa

O Corinthians voltou para a etapa final com Yuri Alberto na vaga de Paulinho e passou a dar mais trabalho à defesa do Flamengo.
Aos 13 minutos, veio o grande momento do Timão na partida: Yuri Alberto cabeceou para defesa de Rossi. No bate-rebate, Cacá teve chance incrível e parou novamente no goleiro do Flamengo.
O Corinthians não aproveitou a oportunidade e viu o Flamengo ampliar na sequência. Aos 17, Cacá perdeu a bola na defesa para Lorran, que tabelou com Gerson e bateu bonito na saída de Carlos Miguel. 2 a 0.
O gol acabou com qualquer possível reação do Timão. O Flamengo controlou bem a vantagem e venceu merecidamente em casa para espantar a crise.

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