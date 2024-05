Problemas

Copa América: veja quantos jogos seu time ficará desfalcado no Brasileirão

Competição acontece entre os dias 20 de junho a 14 de julho e as partidas do Campeonato Brasileiro não serão paralisadas no período

2 min de leitura min de leitura

Dorival Júnior convocou três jogadores de times brasileiros na convocação para os últimos amistosos antes da Copa América. (Rafael Ribeiro/CBF)

As convocações de Bento, Guilherme Arana e Endrick para a seleção brasileira que disputará a Copa América, nos Estados Unidos, é garantia de desfalques para Athletico-PR, Atlético-MG e Palmeiras. Mas os três deverão representar apenas 10% do total de problemas nos clubes brasileiros. Considerando todas as seleções sul-americanas, pelo menos 30 atletas que atuam no País deverão ser convocados. Alguns deles poderão virar desfalques por até nove partidas.

Ao todo, sete rodadas do Brasileirão - da 12ª à 18ª - estão marcadas para o período exato em que acontece a Copa América. Além disso, há a janela de preparação e os amistosos da Data Fifa de junho. Se os convocados se mantiverem à disposição de suas seleções nesse período, por exemplo, são mais dois jogos desfalcando seus times no Campeonato Brasileiro.

Nem todos, contudo, serão ausências durante todo o período, uma vez que a maioria das seleções ficará pelo caminho conforme a competição for avançando. Mas há a certeza de desfalque por quatro rodadas, uma vez que a primeira fase da Copa América se estende até 2 de julho.

Antes da Copa América, há os amistosos preparatórios. O Brasil, por exemplo, enfrentará México e Estados Unidos. O jogo com os mexicanos é dia 8, e com os norte-americanos no dia 12. Os confrontos, porém, acontecem em meio a uma Data Fifa em que o Brasileirão dará uma pausa.

Equipes do Brasil deverão ter mais de 30 desfalques

Atualmente, mais de 100 jogadores de outros países atuam em 19 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro - o Juventude, de Caxias do Sul, é o único que não possui nenhum estrangeiro em seu elenco. Entre os demais, a tendência é de que pelo menos 30 sejam convocados para disputar a Copa América.

Flamengo, São Paulo, Internacional, Palmeiras e Grêmio deverão ser os mais prejudicados, com 19 atletas de fora. O rubro-negro carioca deverá ceder cinco estrangeiros, sendo quatro para a seleção uruguaia: Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Matías Viña, além do chileno Erick Pulgar.

No São Paulo, quatro estrangeiros podem ser desfalques: James Rodríguez (Colômbia), Ferraresi (Venezuela), Arboleda (Equador) e Bobadilla (Paraguai). O Inter também tem quatro convocáveis: o uruguaio Rochet, o chileno Aránguiz, o equatoriano Enner Valencia e o colombiano Rafael Borré.

No Palmeiras, Piquerez (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Ríos (Colômbia) podem ser chamados. E o Grêmio tem outros três: os paraguaios Cristaldo e Villasanti, e o venezuelano Soteldo. Outros times que podem perder pelo menos um jogador são Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Red Bull Bragantino e Criciúma.

