Futebol

Flamengo confirma rescisão com Gerson e R$ 160 milhões na conta

O Rubro-Negro confirmou nesta sexta-feira (4) a rescisão contratual com o meia, que vai para o Zenit.

O Flamengo confirmou nesta sexta-feira (4) a rescisão contratual com o meia Gerson. O clube recebeu os R$ 160 milhões de multa pagos pelo Zenit, da Rússia. O Flamengo fez questão de ressaltar que foi uma "rescisão unilateral" e um "pedido de demissão" por parte do jogador.>

Gerson, então, teve como jogo de despedida nesta segunda passagem pelo Flamengo a derrota para o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes. O jogador deixa o clube mesmo na condição de capitão e tendo sido convocado com frequência à seleção brasileira.>

O próximo jogo do Flamengo será no dia 12 de julho, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Gerson defendeu o Flamengo pela primeira vez em 2019, foi campeão da Libertadores e saiu em 2021. Voltou em 2023 e agora busca outros voos na carreira.>