Torneio Internacional no ES

Confira a galeria de fotos de Cruzeiro x Defensa y Justícia pela Vitória Cup

O Cabuloso enfrentou o time argentino e saiu de campo derrotada. No próximo domingo (6), o time mineiro encara o Banfield

No segundo jogo da Vitória Cup, na noite desta quinta-feira (3), o Cruzeiro jogou contra o Defensa y Justícia, no Kleber Andrade. No confronto, melhor para os hermanos, que venceram os mineiros por 1 a 0 e faturaram a segunda taça da competição. Confira acima as imagens do jogo pelas lentes do fotógrafo Carlos Alberto Silva. >